Kopač: Projekt Teš 6 je bil predimenzioniran in voden zelo slabo

Preiskovalna komisija DZ-ja o politični odgovornosti pri projektu Teš 6

20. januar 2017 ob 17:51

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Janez Kopač je pred preiskovalno komisijo DZ-ja za ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij pri investiciji v Teš 6 povedal, da je bil projekt predimenzioniran, voden pa je bil zelo slabo, neprofesionalno in neracionalno.

Nekdanji generalni direktor direktorata za energijo, pred tem tudi minister za okolje Janez Kopač je povedal, da je o pomanjkljivostih, ki jih je zaznal pri projektu, opozarjal nadrejenega, takratnega ministra za gospodarstvo Mateja Lahovnika. "Lahovnik je projekt podpiral, kot direktor direktorata sem moral spoštovati politično voljo in usmeritev svojih nadrejenih," je dejal Kopač, ki je poudaril, da projekta, potem ko je starševsko garancijo podpisal HSE, v letu 2009 ni bilo več mogoče ustaviti.

"Teš 6 je bil podjetniški projekt, ne državni, vanj se javni uslužbenci nismo mogli neposredno vtikati, državnemu poroštvu sem se upiral do svojega odhoda," je pojasnil. Ravno to je bil razlog za Kopačevo razrešitev februarja 2012, takratni minister Zvonko Černač mu je to tudi povedal, je dejal in dodal: "Bil sem pač nekompatibilen."

Gonja za Teš 6 se je spremenila v gonjo proti Golobiču

Kopač je pojasnil, da je informacije o Tešu 6 dobival le na podlagi zahtev, pa še te z zamudo, a kljub temu se je o svojih pomislekih in dejstvih večkrat posvetoval z Gregorjem Golobičem.

Ta je po Kopačevem mnenju edini od vseh ministrov v takratni vladi, ki jo je vodil Borut Pahor, razumel dimenzijo problema in jo tudi izrazil, a se je gonja za Teš 6 spremenila v gonjo proti Golobiču. "Tudi meni ni bilo prijetno biti na položaju direktorja direktorata, ki je moral zagotavljati voljo svojih nadrejenih, na drugi strani pa imeti svoje dvome," je poudaril Kopač, ki Teš 6 vidi kot projekt za nadaljevanje življenja Premogovnika Velenje.

Kopač: Bil sem moteč element

Kot je pojasnil, sta bila z Lahovnikom dogovorjena, da se vključi v delo HSE-ja in delo nadzora pri projektu, in sicer prek članstva v nadzornem svetu HSE-ja. Ko se je približeval čas za imenovanje novega nadzornega sveta, se je hkrati približeval tudi čas za dodelitev starševske garancije HSE-ja.

"Odločitev o tem je bila pot v nepovrat, od takrat se projekta ni dalo več ustaviti," je poudaril in dodal, da kljub dogovoru ni postal nadzornik HSE-ja, saj je bil moteč element. Podporo je nato dobil Franc Žlahtič, ki se je izkazal z naklonjenostjo Tešu 6.

Da bo HSE dal starševsko poroštvo, so sprejeli nadzorniki HSE-ja, za kar sam kot direktor direktorata ni vedel. "Morda je minister vedel, a tega ne vem," je poudaril Kopač, ki je za podpis pogodbe o starševski garanciji (to se je zgodilo, ko je vodenje HSE-ja prevzel Borut Meh) izvedel šele čez par mesecev.

Kopač o svojih dvomih obvestil Pahorja

Kopač je spomnil na izsledke študije, ki jo je o projektu pripravila družba Pöyry, prinesel pa mu jo je Meh. V njej je bilo kar nekaj ugotovitev, ki niso bile v korist Tešu 6 - Lahovnik se na ugotovitve ni odzival. Končna verzija te študije pomislekov ni več imela, iztisnili so določene dele, je dejal.

Ker od ministra Lahovnika na pomisleke o projektu ni bilo ustreznega odziva, je Kopač svoje dvome izrazil v pismu Pahorju.

Leta 2010 je Kopač ugotovil, da pogodba o ceni premoga, na katero se je računalo, 2,25 evra za gigajoul, sploh ni sklenjena, sklenili so jo na podlagi njegovega poziva. Pogodba je to ceno predvidela za leto 2015, ni pa pisalo, da bo potem tudi vsa leta enaka, saj je bila v njej klavzula, da se bo cena prilagajala glede na inflacijo in še neke druge spremenljivke.

Andrijana Starina Kosem brez odgovorov

Podporo Tešu 6 so zagotavljali lokalno okolje, sindikati v energetiki, posamezni ministri (Franc Križanič in Lahovnik) ter vse vlade, ki so se zvrstile ob tem projektu - nedvomno vladi Janeza Janše in tudi Pahorjeva, je še dejal Kopač, ki se še sprašuje, zakaj so nosilci javnih pooblastil, kot so bili ministri in premierji, ki jih je omenil, dovolili, da se investicija nadaljuje.

Komisija je zaslišala tudi nekdanjo državno sekretarko na gospodarskem ministrstvu Andrijano Starina Kosem, a jim ta ni mogla postreči s pojasnili glede Teša 6, kot je poudarila, je nad energetiko bedel takratni minister Andrej Vizjak.

Sa. J.