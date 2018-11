Kosovo za kazen uvedlo 10-odstotne carine na proizvode iz Srbije in BiH-a

Priština naj bi želela prizadeti proračun Srbije

7. november 2018 ob 07:58

Priština - MMC RTV SLO, STA

Kosovska vlada je uvedla 10-odstotne carine na vse proizvode iz Srbije in Bosne in Hercegovine zaradi njunega negativnega odnosa do Kosova. EU od Prištine zahteva pojasnila in umik odločitve.

Kosovski premier Ramush Haradinaj je po seji vlade v torek povedal, da so 10-odstotne carine uvedli za vse izdelke iz Srbije in BiH-a, ne pa tudi za izdelke mednarodnih blagovnih znamk. Odločitev glede srbskih proizvodov je utemeljil s sovražnim odnosom Beograda do Kosova.

Glede na to, da Kosovo večino blaga uvaža iz Srbije, kosovski predstavniki trdijo, da bodo z uvedbo carin prizadeli proračun Srbije in tako zmanjšali sredstva, ki jih Beograd namenja za lobiranje proti Kosovu.

Namestnik kosovskega premierja Enver Hoxhaj je dejal, da Srbija porabi veliko denarja, da bi škodila kosovski državi, pri tem pa velik del tega denarja prihaja s kosovskega trga. Carine so najboljši odgovor na "destruktivno obnašanje Srbije", je dodal ter prebivalce Kosova pozval, naj ne kupujejo srbskih izdelkov, poroča portal Balkaninsight.

Beograd je odločitev označil za nevarno in nezakonito, z njeno odpravo pa pogojuje nadaljevanje dialoga s Prištino. Direktor urada srbske vlade za Kosovo Marko Đurić je dejal, da gre za politično odločitev, ki je v nasprotju z veljavnimi sporazumi in Cefto (Srednjeevropskim trgovinskim sporazumom). Beograd pričakuje takojšnji odziv mednarodne skupnosti, je dodal ter pojasnil, da so o zadevi že obvestili Cefto in Evropsko unijo, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Tarča tudi BiH

Kosovski minister za gospodarstvo in industrijo Endrit Shala je pojasnil, da so carine uvedli tudi na blago iz BiH-a, ki tako kot Srbija ne priznava neodvisnosti Kosova, in sicer ker zavrača blago s Kosova. Shala je BiH obtožil enakega odnosa do Prištine, kot ga ima Srbija.

EU pričakuje umik ukrepa

Tiskovna predstavnica EU-ja Maja Kocijančič je po poročanju Tanjuga dejala, da Unija od Prištine zahteva "nujno pojasnilo" nepričakovane odločitve. Dejala je, da je v nasprotju z načeli sporazuma o stabilizaciji in pridruževanju z EU-jem ter da pomeni kršitev kosovskih obveznosti v Cefti. Izpostavila je, da EU pričakuje, da bo Kosovo ukrep umaknilo.

Kosovo največ blaga uvozi iz Srbije. Lani je iz te države uvozilo za 400 milijonov evrov blaga, iz BiH-a pa za okoli 80 milijonov. Podobno je tudi letos. Carine Priština uvaja tudi na vodo, ki jo je leta 2016 iz Srbije uvozila 12,3 milijona litrov od skupno uvoženih 25 milijonov litrov.

Napetosti med Srbijo in Kosovom so se v zadnjih mesecih okrepile, medtem ko sta obe državi pod pritiskom, da v prizadevanjih za približevanje EU-ju normalizirata odnose.

B. V.