Krško nuklearko znova vključili v elektroenergetski sistem

Varno obratovanje zagotovljeno

17. februar 2017 ob 16:10

Krško - MMC RTV SLO

Nek so malo po 14. uri znova vključili v elektroenergetski sistem in postopoma zvišujejo obremenitev. Do samodejne ustavitve v četrtek je prišlo zaradi okvare tokovno tlačnega pretvornika.

Ob vnovični vključitvi v omrežje so iz Nuklearne elektrarne Krško (Nek) sporočili, da se je elektrarna v četrtek samodejno ustavila zaradi odstopanja v delovanju regulacijskega ventila glavne napajalne vode v klasičnem delu elektrarne oz. kot je pokazala diagnostika, zaradi okvare tokovno tlačnega pretvornika, ki so ga nato zamenjali.

Regulacijska ventila glavne napajalne vode sta sicer dva, njuno delovanje pa je namenjeno regulaciji oz. nadzoru pretoka napajalne vode in vzdrževanju ustrezne ravni vode v uparjalniku. Gre za kompleksne komponente iz več sestavnih delov in podsklopov, na enem od omenjenih podsklopov pa se je pokvaril pretvornik, ki tokovni signal pretvarja v tlačni. Nepričakovano okvaro so odpravili z namestitvijo novega pretvornika, preventivno pa so ga zamenjali tudi na drugem regulacijskem ventilu.

Brez kakršnihkoli vplivov na okolje

Po obsežnih testiranjih sta sledila vnovični zagon elektrarne in njena vključitev v elektroenergetski sistem. V Neku so še posebej poudarili, da kratkotrajna zaustavitev elektrarne na okolje ni kakorkoli vplivala.

V Upravi RS za jedrsko varnost so pojasnili, da je zaustavitev elektrarne povzročila okvara komponente regulacijskega sistema, ki upravlja ventil sekundarne napajalne vode uparjalnika. Zaradi napake v modulu, ki pretvarja električni signal v pnevmatskega, se je regulacijski ventil zaprl. Ker ni bilo več dotoka vode v uparjalnik, je raven vode v njem začela upadati. To je zaznal varnostni sistem in sprožil samodejno zaustavitev reaktorja. Okvarjeni modul so zamenjali z novim in tako odpravili napako.

Stanje Neka izpolnjuje vse zahteve jedrske varnosti in zagotavlja varno obratovanje, so še zapisali na omenjeni upravi.

G. K.