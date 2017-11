Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! "Zavedamo se, da nadaljnji razvoj in rast turizma ne bosta mogoča brez reševanja kadrovske problematike, za kar si bo treba bolj prizadevati tako na strani delodajalcev kot pristojnih državnih organov. Zavedanje pomena vlaganj v kadre terja celosten pristop k ukrepom za višje vrednotenje dela, motivacijo zaposlenih v panogi in višjo kakovost storitve, ki so pogoj za uspešen nadaljnji razvoj gostinstva in turizma v Sloveniji," je opozoril Prebil. Foto: BoBo Dodaj v

Kuharjem in natakarjem višje plače

29. november 2017 ob 14:28

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Sindikat delavcev gostinstva in turizma, Turistično gostinska zbornica in sekcija turizma in gostinstva pri Združenju delodajalcev Slovenije so podpisali aneks h kolektivni pogodbi za dvig najnižjih osnovnih plač.

V aneksu h kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije so se osredotočili predvsem na plače najbolj obremenjenih delovnih mest, to so predvsem kuharji in natakarji, ki spadajo v četrti in peti tarifni razred in ki se jim plače zvišujejo za 15 odstotkov.

Osnovne plače v prvem tarifnem razredu, kamor spadajo predvsem čistilke, zvišujejo za dober odstotek, v drugem, kjer so povečini sobarice, se osnovne plače zvišujejo za slabe tri odstotke, v tretjem tarifnem razredu, kamor spadajo sobarice in pomožni kuharji ter pomožni natakarji, pa se zvišujejo za 14,7 odstotka.

"S tem bomo tudi pridobili nov kader, predvsem pa ga je treba tudi zadržati," je dejal predsednik sekcije gostinstva in turizma pri Združenju delodajalcev Igor Škrinjar in dodal, da je velik odliv kadra v druge poklice. Naslednji korak so pogovori o novi kolektivni panožni pogodbi. Škrinjar je povedal, da bodo partnerji do tega petka poslali vsak svoje predloge in pripombe, da bi lahko v naslednjih tednih prišli do kakovostne nove pogodbe.

Predsednik Sindikata gostinstva in turizma Slovenije Kristijan Lasbaher je dodal, da prav podpis aneksa pomeni dobra izhodišča za pogajanja o kolektivni pogodbi. V njej so sicer odprli 16 poglavij, med drugim tudi poglavji delovnega časa in kraja opravljanja dela. Veliko pa bo tudi zgolj lepotnih popravkov. Škrinjar je spomnil, da je treba gostinske poklice narediti "vredne zaupanja, kot so bili nekoč".

Predsednik Turistično gostinske zbornice Andrej Prebil je poudaril, da je ta dogodek pomemben za razvoj slovenskega turizma. Zbornica že dalj časa zaznava pomanjkanje ustreznega gostinskega kadra in potrebo po ustreznem vrednotenju dela.

