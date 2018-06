Lastniki Cinkarne Celje niso zadovoljni s tujo ponudbo, delnice bi kupovali sami

Nadaljevanje privatizacije?

5. junij 2018 ob 14:03

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA, Televizija Slovenija

Delničarji Cinkarne Celje bodo odločali o pridobivanju lastnih delnic, in to le dan po tem, ko je družba Anatol iz skupine Martens Management dala svojo ponudbo. Že vnaprej so delničarji cinkarne izrazili nezadovoljstvo s to ponudbo.

Cinkarna Celje, ena izmed najuspešnejših slovenskih družb, je dan po volitvah postala prevzemna tarča tujih skladov, poroča TV Slovenija. Brata Martens, Avstrijca, ki sta leta 2013 prek družbe Ring prevzela Helios in ga čez tri leta z velikim dobičkom prodala Japoncem, nameravata zdaj v sodelovanju z ameriškim skladom KKR prevzeti še Cinkarno.

Lastniki celjskega podjetja, ki se bodo kmalu zbrali na skupščini, so prevzemno namero zaradi nepreglednosti postopka in tudi prenizke cene že ocenili za neprimerno. Namesto tega bodo na skupščini odločali o kupovanju lastnih delnic. Vodstvo družbe predlaga pridobivanje lastnih delnic v razponu med 170 in 210 evri, DUTB pa z nasprotnim predlogom razpon od 220 do 240 evrov na delnico.

O nakupu lastnih delnic bodo lastniki - največji so Modra zavarovalnica z 20 odstotki, Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) s 14,48 odstotka in Slovenski državni holding z 11,41 odstotka - odločali že drugič letos, poroča STA. Februarja so nakup lastnih delnic želeli mali delničarji, saj so si želeli stabilizirati lastniško strukturo, ki je po njihovem nestabilna in vnaša v poslovni model družbe določeno negotovost.

Takrat skupščina predloga malih delničarjev ni podprla, saj so presodili, da je nakup časovno in vsebinsko neskladen z investicijskimi in razvojnimi načrti Cinkarne, ki je vstopila v nov investicijsko razvojni cikel in je temu primerno oblikovala politiko upravljanja denarnega toka v letošnjem letu.

Tujec poskuša prevzeti podjetje

Družba Anatol je prevzemno namero objavila ob podpori ameriške investicijske družbe KKR. Prevzemnik je za delnico Cinkarne pripravljen odšteti 220 evrov, skupaj s ponujenimi 26,52 evra dividende na delnico pa gre za 246,52 evra skupne vrednosti ponudbe delničarjem Cinkarne za delnico. "To predstavlja premijo v višini 26,1 odstotka glede na povprečno ceno delnice v 12 mesecih," so sporočili iz skupine Martens International.

Kakšna bo delitev dobička

Zadnjo besedo glede predlagane dividende v višini 26,52 evra bruto na delnico bodo imeli delničarji Cinkarne. Če bodo podprli predlog uprave in nadzornikov, bodo od 21,55 milijona evrov lanskega bilančnega dobička za izplačilo dividend namenili večino oz. 21,54 milijona evrov.

Levica proti prodaji

V Levici nasprotujejo prodaji Cinkarne Celje, saj gre za uspešno podjetje, pomembno z okoljskega vidika. "Zastopniki lastnikov bi s sprejetjem ponudbe oškodovali javno premoženje, ogrozili delovna mesta in okoljsko sanacijo Celjske kotline. Odgovorne zato pozivamo, naj prevzemno ponudbo zavrnejo," je na medijski konferenci poudaril Matej T. Vatovec.

Spomnil je, da je cinkarna lani dosegla skoraj trikrat več dobička kot predlani, ob tem pa posluje bolje od povprečja svoje panoge. To je po njegovih besedah jasen dokaz, da javno lastništvo ni ovira za dobro delo podjetij. "Tudi zaradi velikega povpraševanja na svetovnem trgu Cinkarna Celje v prihodnje pričakuje povečanje dobičkov, kar je še en razlog, zakaj do privatizacije ne sme priti," je dodal.

K preprečitvi prodaje cinkarne je pozval tudi Željko Cigler, ki je bil na nedeljskih volitvah v Celju na listi Levice izvoljen v DZ. Kritičen je bil do DZ-ja, ker ta ni sprejel zakona o sanaciji Celjske kotline. "Cinkarna kot zelo dobičkonosno podjetje v Celju in širši regiji zagotavlja veliko delovnih mest in veliko prihodkov, pomembna je tudi z vidika družbene odgovornosti," je dejal. Opozoril je, da ima družba tudi obsežne rezervacije, še poroča STA.

Al. Ma.