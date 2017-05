Lastnina vipavskega Agroinda gre na dražbo

Stečajni upravitelj pričakuje, da mu bo premoženje uspelo prodati v celoti

12. maj 2017 ob 16:21

Vipava - MMC RTV SLO/STA

Lastnina vipavske družbe Agroind bo šla na dražbo, na kateri bo, po navedbah stečajnega upravitelja Andreja Predana, najverjetneje veliko zanimanja, zato pričakuje, da bo premoženje v celoti prodano že na prvi dražbi.

Novi lastnik premoženja vipavske družbe bi tako lahko delo družbe zagnal še pred novo trgatvijo, meni Predan. Tokratna dražba bo temeljila na tretjem sklepu o stečaju Agroinda, ki so ga vložili zaposleni. Vodstvo družbe, ki je postala insolventna, je stečaju v prvih dveh postopkih nasprotovalo, v tretje pa ni ugovarjalo.

So se pa nekdanji člani uprave in ukrajinski lastniki pritožili na imenovanje stečajnega upravitelja, saj so mnenja, da je že v prvih dveh začetih postopkih stečaja zagrešil več nepravilnosti in kršitev zakonodaje. Sodišče je pritožbo kot neutemeljeno zavrnilo.

Bodo poplačani tudi kmetje?

Veliko terjatev do Agroinda imajo kmetje, ki so vipavsko vinsko klet zalagali z grozdjem, za katero že zadnje tri leta niso dobili plačila. Tisti, ki so lansko letino oddali v vipavsko klet, bodo plačilo dobili na podlagi prodaje vina letnika 2016, je na predlog stečajnega upravitelja sklenilo sodišče.

Plačilo letnika 2014 bo zadruga vpisala v stečajno maso, plačilo letnika 2015 pa bo Kmetijska zadruga Vipava reševala s prodajo nepremičnin, ki jih je dobila od Agroinda.

L. L.