Lesonit skoraj brez lesa

Visoke cene in pomanjkanje lesa na trgu

7. december 2017 ob 19:47

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Lesonitu zaradi visokih cen in pomanjkanja lesa grozi zaustavitev proizvodnje. V podjetju pravijo, da so se težave začele z ustanovitvijo državnega gozdarskega podjetja.

Lesonit iz Ilirske Bistrice je uspešno lesnopredelovalno podjetje s 135 zaposlenimi in več kot 70-letno tradicijo. Letos pa jim prvič grozi, da bodo ostali brez surovine.

Trenutno imajo na zalogi še za okoli pet dni lesa. Da bi lahko mirno preživeli zimo, pa bi morali imeti zapolnjenih tudi 50.000 kvadratnih metrov površin. Tako je bilo vsaj v prejšnjih letih.

"Nameravamo konec leta, za božične in novoletne praznike celo ustaviti proizvodnjo zaradi pomanjkanja lesa," je napovedal Egon Bratož, član uprave Lesonita.

Posredniki na delu

In kje je težava? Večino lesa, ki ga je trenutno na trgu zelo težko dobiti, kupi Lesonit pri Slovenskih državnih gozdovih. Oktobra so jih obvestili, da lahko les letos dobijo le še na javni licitaciji. Ponudili so 20 odstotkov več od izklicne cene, trgovec z lesom je ponudil še 20 odstotkov več.

"Mi tako visoko pač nismo segli in smo zato ostali brez lesa. Moramo zdaj kupovati les od zmagovalcev teh natečajev še celo s pribitkom," je izjavil Bratož

Pri Slovenskih državnih gozdovih pravijo, da so za svojega največjega kupca naredili vse kar je v njihovi moči. "Teh javnih dražb je zelo malo, mi smo manj kot 2 odstotkov lesa prodali s temi dražbami. Mi Lesonit obravnavamo z največjim možnim spoštovanjem, skušamo jim nuditi vso možno surovino, ki jo imamo," je dejal predstavnik SIDG-ja Dejan Keisenberger.

Za prihodnje leto obljubljajo 5 letno pogodbo o dobavi. V Lesonitu pa so medtem v samo mesecu dni za les plačali 400.000 evrov več kot ponavadi. Želijo si, da bi lahko v prihodnje na dražbah sodelovala le še lesnopredelovalna podjetja in ne več prekupčevalci, ki po njihovo samo kujejo dobičke in ne ustvarjajo nobene dodane vrednosti.



Žan Dolajš, TV Slovenija