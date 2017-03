Lufthansa s piloti dosegla dogovor o zvišanju plač

Postopno 11,4-odstotno zvišanje plač

15. marec 2017 ob 18:09

Frankfurt - MMC RTV SLO/STA

Nemški letalski prevoznik Lufthansa in sindikat pilotov Vereinigung Cockpit sta dosegla dogovor o končanju petletnega spora okoli plač, ki je večkrat privedel do stavk pilotov.

Obe strani sta se dogovorili za postopno 11,4-odstotno zvišanje plač do junija 2022 ter enkratno izplačilo 1,8-mesečne plače. Vodstvo prevoznika se je obenem zavezalo še k vzdrževanju takšne flote, ki bo omogočilo zaposlovanje novih pilotov.

Piloti so medtem pristali na postopen dvig upokojitvene starosti in na spremenjen način izplačil pokojnin, po katerem Lufthansa več ne bo zagotavljala določene minimalne višine pokojnine, ampak bo ta odvisna od vplačil pilotov v pokojninsko shemo. To naj bi že prihodnje leto pozitivno vplivalo na poslovanje družbe.

Dogovor sta Lufthansa in Vereinigung Cockpit dosegla po 14 stavkah, ki jih je sindikat sprožil od leta 2012. V sindikatu so se sicer sprva zavzemali za 22-odstotno zvišanje plač njihovih članov v obdobju petih let.

Stavke pilotov so nemškega letalskega prevoznika po poročanju agencije stale okoli 500 milijonov evrov. Današnji dogovor bo tako zamenjal sporazum, ki sta ga strani dosegli februarja v procesu mediacije, sporočilo Lufthanse povzemajo agencije.

V dogovor so sicer poleg Lufthansinih pilotov vključeni tudi zaposleni v družbi Lufthansa Cargo in Germanwings.

