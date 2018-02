Luka Koper bo dobila v najem zemljišča na tretjem pomolu

Objavljena namera za podelitev najemne pravice za zemljišče na t. i. tretjem pomolu

27. februar 2018 ob 20:37

Koper - MMC RTV SLO, Radio Koper

Luka Koper bo od ministrstva za infrastrukturo prejela najemno pravico za del zemljišč na tretjem pomolu. Potrebuje jih za skladiščenje avtomobilov. Gre za parcelo, ki jo je Luka, ko jo je vodil Robert Časar, že urejala, a so inšpektorji ugotovili, da na črno.

Ministrstvo je na spletni strani objavilo namero za podelitev najemne pravice za zemljišče na t. i. tretjem pomolu. Gre za 47.000 kvadratnih metrov veliko parcelo, ki leži na območju občine Ankaran.

Vlogo Luke Koper, ki potrebuje nove površine za skladiščenje, so prejeli sredi januarja. Ko bo podpisana pogodba, bo Luka Koper dobila zemljišče v najem za pet let, z možnostjo podaljšanja še za pet let. Parcelo bo treba še urediti, saj želi Luka na njej parkirati avtomobile.

Ob potrditvi poslovnega načrta za letošnje leto je predsednik uprave Dimitrij Zadel povedal, da gradnja garažne hiše namreč ni več tako gotova: "Ni edina možnost garažna hiša. Delamo na več variantah oziroma alternativah."

Ena od teh je torej ureditev površin na območju tretjega pomola. Na parceli, ki jo je uprava pod vodstvom Roberta Časarja že nasula, vendar je gradbeni inšpektor takrat ugotovil, da na črno. V tretjem luškem bazenu Luka Koper ureja tudi nove priveze za ladje, s katerimi v Koper pripeljejo avtomobile.

Tjaša Škamperle, Radio Koper