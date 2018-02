Luka Koper in žerjavovodje podpisali socialni sporazum

"Sporazum v interesu celotnega pristaniškega sistema"

28. februar 2018 ob 10:30,

zadnji poseg: 28. februar 2018 ob 14:06

Koper - MMC RTV SLO, STA

Uprava Luke Koper in Sindikat žerjavovodij pomorskih dejavnosti sta v torek podpisala sporazum, ki družbi zagotavlja dolgoročni socialni mir, so sporočili iz družbe.

Socialni sporazum zagotavlja dolgoročno stabilno poslovno okolje in je temelj za kontinuiran in konstruktiven dialog med socialnimi partnerji, so še zapisali v Luki Koper in dodali, da je sporazum v interesu celotnega pristaniškega sistema in vseh spremljajočih pristaniških dejavnosti.

Tako se očitno dokončno umirja stanje v koprskem pristanišču po dogajanju v zvezi s poskusom odpovedi pogodbe o zaposlitvi sindikalistu Mladenu Jovičiću. To je prejšnji mesec vodilo v proteste zaradi domnevnega napada na sindikalno delovanje, žerjavovodje pa so upočasnili delo v pristanišču, kar je v le nekaj dneh privedlo do večjih zamud, zlasti na kontejnerskem terminalu.

Sporazum predvideva, da nobena stran ne bo šla v skrajnosti, da delodajalec ne bo poskušal zmanjševati delavskih pravic, delavci pa na drugi strani ne bodo zahtevali nobenih izrazito novih pravic oz. zaradi tega ne bodo mogli stavkati. Ob tem se je delodajalec zavezal, da se tri leta ne bo dotaknil kolektivne pogodbe, je predstavnik sindikata žerjavovodij Mladen Jovičić za STA pojasnil vsebino sporazuma.

Predvsem pa je socialni sporazum po njegovih besedah pomemben navzven: "Stranke zelo cenijo, da obstaja socialni sporazum, socialni mir, ki zagotavlja, da ne bo nekih stavk, prekinitev dela ..., preden sklepajo ali nadaljujejo posle s podjetjem." Jovičić je ob tem ugotavljal, da se v Luki socialni sporazumi podpisujejo takrat, ko sindikati "izbojujejo svoj boj po kriznih obdobjih".

Po maratonskih pogajanjih so uprava in žerjavovodje 3. februarja sklenili sporazum o umiritvi razmer, po kateri je uprava med drugim umaknila civilni postopek zoper Jovičića.

V sindikatu žerjavovodij so v času zaostrovanja razmer zaradi postopkov zoper Jovičića sicer napovedali preklic socialnega miru. Prvi luški nadzornik Uroš Ilić je po zadnji seji nadzornega sveta 16. februarja med drugim pojasnil, da so bile informacije v javnosti netočne, saj se je veljavnost prejšnjega socialnega sporazuma iztekla že julija lani.

T. K. B.