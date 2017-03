Luka Koper ohranja primat na Jadranu, sledita Benetke in Trst

Ugodno gibanje rasti pretovora se nadaljuje tudi letos

4. marec 2017 ob 18:08

Koper - MMC RTV SLO/STA

V Kopru so lani pretovorili skoraj 845.000 kontejnerskih enot, kar jih postavlja na prvo mesto med kontejnerskimi terminali na Jadranu.

Koprskemu pristanišču, ki je v februarju doseglo rekordnih 2,2 milijona ton skupnega pretovora, so lani med severnojadranskimi pristanišči sledile Benetke s slabimi 606.000 pretovorjenimi kontejnerskimi enotami, Trst je dosegel dobrih 486.000, Reka pa dobrih 214.000 kontejnerskih enot pretovora, so sporočili iz koprskega pristanišča prek spletnih strani borze.

Luka Koper je ob tem na straneh Ljubljanske borze objavila tudi dokumenta o poslovanju družbe v obdobju 2010-2016 ter o poslovanju primerljivih tujih pristaniških operaterjev. Ta Luko Koper postavlja med tri največje luke v Sredozemlju po pretovoru avtomobilov.

V drugem poročilu se rezultate Kopra primerja s podatki dostopnih operaterjev, med drugim s hrvaškima lukama Ploče in Reka, grškim Pirejem in kontejnerskima terminaloma v Trstu in Valencii.

Luka Koper je imela, sodeč po poročilu, v letu 2015, za katerega obstajajo zadnji razpoložljivi podatki drugih deležnikov v panogi, najvišjo maržo pri dobičku iz poslovanja pred amortizacijo, ki je znašala 37,6 odstotka, ter tretjo najvišjo donosnost kapitala, in sicer 10,5-odstotno.

A. Č.