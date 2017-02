Mariborsko letališče za 95 tisoč evrov v 15 letni najem Aerodromu Maribor

Pogodba vključuje možnost petletnega podaljšanja

24. februar 2017 ob 20:37

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Ministrstvo za infrastrukturo je izdalo sklep o oddaji nepremičnin in opreme na mariborskem letališču v najem Aerodromu Maribor. Cena 15-letnega najema je 95 tisoč evrov, pogodba pa ima možnost podaljšanja za pet let.

Zbiranje ponudb za oddajo letališča v najem je ministrstvo objavilo decembra lani, prispela pa je le ponudba aktualnega najemnika. Komisija za izvedbo postopka, ga je sicer po pregledu ponudbe pozvala k predložitvi dodatnih pojasnil, kasneje pa ugotovila, da družba Aerodrom Maribor izpolnjuje pogoje iz javnega razpisa, pri tem pa je višina ponujene najemnine presegala minimalno za 3.000 evrov mesečno.

V postopku javnega zbiranja ponudb je bilo sicer predvideno, da bo ocenjevanje ponudb izvedeno na podlagi več meril, med katerimi naj bi bili poleg višine najemnine še zagotovljen obseg letalskega prometa in načrtovane investicije v infrastrukturo. A to bi bilo mogoče izvesti le v primeru več predloženih ponudb, so pojasnili na ministrstvu.

Aerodrom maribor, ki je nedavno pristal v lasti azijskega kapitala je svojo ponudbo zastavil razmeroa optimistično, saj lastniki podjetja napovedujejo, da bodo v petih letih dosegli 1,54 milijonov potnikov letno in 82.000 ton prepeljanega tovora. V letališče naj bi vložili kar 139 milijonov evrov.

L. L.