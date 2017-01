Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Za najem mariborskega letališča je prispela le ena ponudba, ki jo je oddal zdajšnji najemnik družba Aerodrom Maribor, ki je od nedavnega v lasti azijskih vlagateljev. Foto: BoBo Sorodne novice Aerodrom Maribor prešel v last družbe SHS Aviation oziroma azijskega kapitala Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Za najem mariborskega letališča prispela le ena ponudba

Ponudbo oddal Aerodrom Maribor

30. januar 2017 ob 17:02

Maribor - MMC RTV SLO/STA

Ponudbo za dolgoročni najem letališke infrastrukture na mariborskem letališču je vložil le zdajšnji najemnik, družba Aerodrom Maribor, ki je od nedavnega v lasti azijskih vlagateljev, so sporočili z ministrstva za infrastrukturo.

Jože Thaler, vodja komisije, ki je bedela nad javnim odpiranjem ponudb, je povedal, da bo končna odločitev znana v 15 dneh. Komisijo namreč čaka vsebinski pregled priloge k oddani ponudbi. Thaler je dodal, da bi si želeli več ponudb, a v tem postopku nihče več ne more konkurirati. Kot je razkril, so pričakovali vsaj še eno ponudbo, saj so te dni prejeli pismo od enega izmed potencialnih ponudnikov, ki se je zanimal za najem letališča, a ponudbe do izteka roka niso prejeli. Tako bodo zdaj obravnavali zgolj eno ponudbo, ker pa vsebine še niso podrobno pregledali, Thaler ne more napovedati, ali je s tem letališče že dobilo dolgoročnega upravljavca.

Družba Aerodrom Maribor, ki je od nedavnega v lasti podjetja SHS Aviation - zračni promet, ki je v lasti s kitajskimi vlagatelji povezanega kanadsko-nizozemskega kapitala, je v ponudbi za najem letališke infrastrukture ponudila 95.000 evrov mesečne najemnine, kot so zahtevali razpisni pogoji. Ob tem so se zavezali tudi k zagotovitvi 1,54 milijona potnikov in 82.000 ton tovornega prometa, ob tem pa za naslednjih pet let napovedali investicije v skupni višini skoraj 139 milijonov evrov.

Direktorja aerodroma Maribor ne pričakujeta zapletov

Odpiranja ponudb sta se udeležila tudi oba direktorja aerodroma Maribor Ladimir Brolih in Boris Bobek, ki sta bila zadovoljna s tem, da nista imela konkurence, ob tem pa pričakujeta, da bo njihova ponudba ocenjena za pozitivno, saj je v skladu z razpisno dokumentacijo.

"Naša ponudba je nastala na zahtevo novih lastnikov, ki imajo veliko ambicijo iz mariborskega letališča narediti pravo zgodbo," je o tem, kako bodo uresničili visoke cilje dejal Brolih in tudi zanikal, da bi imeli v družbi z okoli 30 zaposlenimi že tretjega direktorja, kot so poročali nekateri mediji. Uradno za zdaj družbo še vedno vodita z Bobekom.

Časnik Večer je sicer poročal, da je ameriški investitor WAB International, ki je skušal tudi kupiti Aerodrom Maribor, zanimal pa se je tudi za najem letališča, podvomil o poštenosti razpisa, zaradi česar so se s pismom obrnili celo na predsednika vlade Mira Cerarja. Na ministrstvu za infrastrukturo sicer očitke takšne zavračajo, Brolih pa ne pričakuje zapletov, saj potencialni prijavitelj ponudbe na razpis ni oddal.

Sa. J.