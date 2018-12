Mes: Pri nadomestilih za avtobusne prevoze ni bilo oškodovanja SŽ-ja

Težave zaradi žleda v letih 2014–15

7. december 2018 ob 22:07

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Pri pregledu najema avtobusnih prevoznikov, s katerimi so železnice izvajale nadomestne prevoze, so ugotovili pomanjkljivosti, a o oškodovanju SŽ-ja ne moremo govoriti, je pojasnil prvi mož Dušan Mes.

O izplačilih nekaterim avtobusnim prevoznikom, ki so jih železnice najemale za nadomestne prevoze, je na seji razpravljal nadzorni svet Slovenskih železnic (SŽ). Portal Siol je poročal, da naj bi pri najemu prevoznikov prišlo do nepravilnosti, več zaposlenih pa naj bi se znašlo v disciplinskih postopkih. Generalni direktor Slovenskih železnic (SŽ) Dušan Mes je v izjavi za javnost informacije zavrnil in dejal, da zaradi teh postopkov nihče od zaposlenih ni bil kakor koli sankcioniran.

Pojasnil je, da obvezne javne gospodarske službe izvaja podjetje SŽ – ŽIP, ki ima nekaj lastnih avtobusov, hkrati pa sodeluje s podizvajalci, ki so bili brez javnega razpisa izbrani na podlagi izjeme po zakonu o javnih naročilih. Železnice morajo sicer nadomestni avtobusni prevoz vedno zagotoviti takrat, ko prevoz z vlaki ni mogoč zaradi zapore proge, nezgod, leta 2015 je bila v ospredju tudi problematika beguncev, je pojasnil.

SŽ – ŽIP je po Mesovih pojasnilih leta 2014 k sodelovanju povabil vse prevoznike, ki so imeli za to ustrezne licence. "Mislim, da jih je bilo 58, od tega se jih je odzvalo nekaj več kot 30, z 22 pa ima SŽ trenutno podpisano pogodbo za izvajanje teh storitev," je dodal.

Mes je spomnil, da je bil v letih 2014 in 2015 promet proti Primorski zaradi žleda onemogočen in se je v celoti nadomeščal z avtobusi. "V letu 2015 je bila tudi problematika beguncev, ko je SŽ izvajal celovit transport od Dobove do Šentilja, v obdobju 2017 in 2018 pa se zaradi zapore na štajerski železnici praktično tretjina vlakov nadomešča z avtobusi," je strnil.

Pogodbe z izvajalci teh storitev na SŽ-ju obnavljajo, nove bodo s tistimi, ki bodo ustrezali merilom in bodo cenovno ugodne, podpisali z novim letom. Čeprav pri pregledu za nazaj po Mesovih zagotovilih ni bilo ugotovljenih nepravilnosti pri izplačilu storitev po prevoženih kilometrih, želijo na železnicah zaradi boljšega nadzora z naslednjim letom uvesti GPS-naprave v avtobuse tistih podizvajalcev, ki bodo želeli sodelovati z železnicami.

Problematična kadrovska okrnjenost

Služba za skladnost je sicer po Mesovih pojasnilih ugotovila predvsem to, da je glede na količino obsega storitev kadrovska zasedba preveč okrnjena in bodo morali na SŽ-ju izpopolniti "lastno operativo za avtobusne prevoze, hkrati pa informativno podpreti določene postopke med naročanjem in kontrolo".

V zvezi s poročanjem, da so pri sodelovanju z železnicami največ zaslužili manjši avtobusni prevozniki, je Mes pojasnil, da so proste zmogljivosti večje kot ponudba. "Obseg storitev je velik, večji prevozniki pa po večini nimajo prostih kapacitet za potrebe SŽ-ja," je dodal.

Postopki so sicer transparentni in cene za SŽ ugodne, je izpostavil Mes. "Ne moremo govoriti o oškodovanju, glede na vse okoliščine in operativno ter kadrovsko zahtevnost je zadeva izpeljana dosti v redu," je še dodal. Pojasnil je še, da se je nadzorni svet na seji z zadevo zgolj seznanil.

G. K.