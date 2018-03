Microsoft utegne pred Applom prebiti mejo tisoč milijard

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Vodilni newyorški delniški indeksi Dow Jones, S&P 500 in Nasdaq so se v ponedeljek povzpeli za okrog tri odstotke, kar je največ po 26. avgustu 2015. Foto: Reuters V New Yorku je v ponedeljek potekal prvi svetovni forum elitnih podjetij iz sveta kriptoskupnosti (Crypto Business Forum) v organizaciji borze Nasdaq. Med 20 izbranci z različnih področij je povabilo dobilo tudi slovensko podjetje SportyCo, ki sta ga v New Yorku zastopala soustanovitelja Marko Filej in Simon Žgavec. Verjetno se je prvič v zgodovini Times Squara na enem največjih svetovnih zaslonov pojavilo tudi slovensko podjetje z direktorjem Markom Filejem na čelu. Foto: SportyCo Sorodne novice V Šanghaju začeli trgovati z nafto v juanih Dodaj v

28. marec 2018 ob 06:48

Ljubljana - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Potem ko je Wall Street doživel najslabši teden po januarju 2016, je bil odboj izrazit, v torek pa je sledil nov minus, ki so ga zakrivile predvsem tehnološke delnice.



Vlagatelji so v nov teden krenili z upanjem, da trgovinske vojne ne bo. Kitajska in ZDA so za zaprtimi vrati začele pogajanja o izboljšanju dostopa ameriških podjetij do kitajskega trga, je poročal Wall Street Journal. S pogovori naj bi se skušali izogniti izbruhu trgovinske vojne. Pogajanja naj bi na kitajski strani vodil eden glavnih ekonomistov v državi Liu He, na ameriški strani pa finančni minister Steve Mnuchin in trgovinski predstavnik Robert Lighthizer. Elitni indeks Dow Jones se je zvišal za 2,84 odstotka, v točkah pa je pridobil 669 točk, kar je največ v skoraj desetih letih. Frankfurtski DAX30 (11.970 točk; +1,56 odstotka), ki je v ponedeljek zdrsnil na 11.818 točk in bil tako manj kot sto točk oddaljen od najnižje vrednosti v zadnjih 52 tednih, se je včeraj med trgovanjem spet zavihtel nad nad 12 tisoč točk.

Polom tehnoloških delnic

Dow Jones (23.857 točk) je izgubil poldrugi odstotek, Nasdaq (7.008) pa skoraj tri odstotke. Tehnološke delnice so doživele malo katastrofo. Twitterjeve so padle za 12 odstotkov, potem ko je znani vlagatelj Andrew Left (največji zaslužki mu uspevajo s prodajami na kratko, s čimer stavi na padec delnic) obrnil ploščo in je zdaj prepričan, da čakajo Twitter zaradi predvidene večje regulacije težki časi.

Proizvajalec polprevodnikov Nvidia je sporočil, da je ustavil teste na avtonomnih vozilih, delnice so strmoglavile za osem odstotkov. Tudi FANG delnice (Facebook, Amazon, Netflix in Google oz. Alphabet) so utrpele hude izgube (4-6 odstotkov). Analitik pri finančni družbi Guggenheim Scott Minerd je svoje stranke opozoril da je svet zaradi zaostrovanja denarne politike (Fed je pred tednom dni spet zvišal obresti za četrt odstotne točke) na pragu novega delniškega zloma.

Velik potencial za rast Microsofta?

Izjemno rast so na začetku tedna uživale Microsoftove delnice, saj so se podražile za dobrih sedem odstotkov, na skoraj 94 dolarjev. Pri banki Morgan Stanley so namreč ciljno vrednost delnic zvišali na 130 dolarjev, kar pomeni, da bi bila tržna vrednost podjetja več kot tisoč milijard (bilijon) dolarjev. To naj bi se zgodilo v manj kot letu dni! Glavni Microsoftov adut za tako dobre obete so storitve v oblaku, kar je predvsem zasluga izvršnega direktorja Satya Nadella. Dobiček naj bi v naslednjih letih naraščal z dvoštevilčno stopnjo. Trenutno je tržna kapitalizacija Microsofta dobrih 720 milijard. Apple, najvrednejše ameriško podjetje, je bilo v ponedeljek vredno skoraj 850 milijard, Amazon in Alphabet pa dobrih 700 milijard dolarjev.

Vrednosti največjih kriptovalut in tedenska sprememba, 27. marec ob 19.00:



BITCOIN -7,2 % 8.135 USD ETHEREUM -14,3 % 470 RIPPLE -15,0 % 0,60 BITCOIN CASH -11,7 % 910 LITECOIN -12,6 % 145 CARDANO -16,6 % 0,165

V Šanghaju z nafto trgujejo v juanih

Evro je včeraj nekoliko oslabel (vreden je 1,24 dolarja), potem ko se je na manj kot en cent približal letošnjemu vrhu (1,2556 dolarja). Cene nafte vrste brent, ki je prejšnji teden poskočila za dobrih šest odstotkov, ostaja nad 70 dolarji za 159-litrski sod. Napetosti na Bližnjem vzhodu utegnejo povzročiti težave z dobavo, poleg tega je vedno več znakov (tudi iz Savdske Arabije), da bo Opec z zaveznicami tudi v letu 2019 omejil črpanje. Na borzi v Šanghaju so v ponedeljek začeli trgovati z nafto v kitajskih juanih. S tem se je končalo 43-letno obdobje prevlade tako imenovanih petrodolarjev. V ponedeljek je bil tečaj 433,8 juana (69,41 dolarja), v torek je sledila približno dvoodstotna pocenitev.

Bitcoin spet pod 8000 dolarji

Kriptovalute so še naprej v primežu prodajnega pritiska, kar je predvsem posledica negativnih novic. Twitter je po vzoru Facebooka in Googla prepovedal oglaševanje kriptovalut. "Vemo, da se takšne vsebine povezujejo z zavajanjem, zato uvajamo številne ukrepe za preprečevanje takšnih načinov pridobivanja uporabnikov," so zapisali na Twitterju. Če je bitcoin prejšnji teden s 7.240 dolarjev hitro poskočil na 9.175 dolarjev (predvsem zaradi olajšanja, ker na srečanju držav G20 ni bilo govora o kriptovalutah), je v zadnjih dneh največja kriptovaluta spet zdrsnila precej pod 8.000 dolarjev, obstaja pa strah, do bo bitcoin pri 6.000 dolarjih spet testiral februarsko dno.

Tomaž Okorn