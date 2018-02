Ministrica spet v Bruslju na pogovorih o prodaji NLB-ja

Slovenske zaveze premalo za evropsko komisijo?

26. februar 2018 ob 08:52

Ljubljana/Bruselj - MMC RTV SLO, STA

Potem ko se je vlada seznanila z odgovorom Evropske komisije na uradno prošnjo Slovenije za spremembo zavez glede NLB-ja, se ministrica za finance Mateja Vraničar Erman znova odpravlja v Bruselj, kjer se bo o tem pogovarjala z evropsko komisarko za konkurenco Margrethe Vestager.

Vlada namreč želi preveriti možnosti za zbližanje stališč glede spremembe zavez, ki si jo želi Slovenija. Kot je v petek v Bruslju dejal predsednik vlade Miro Cerar, osnovna izhodišča ostajajo nespremenjena, bo pa vlada po pogovoru ministrice s komisarko ocenila, ali jih mora Slovenija še dograditi.

Zapleti na Hrvaškem, ki so povezani s sodbami proti NLB zaradi starih deviznih vlog, sicer večajo težo slovenskih argumentov, a to, sodeč po dozdajšnjih stališčih komisije, samo po sebi ne bo dovolj, je za Radio SLovenija poročala Erika Štular.

Kaj predlaga Slovenija?

Slovenija predlaga, da se proces prodaje NLB-ja začne letos in konča do konca prihodnjega leta in da v času, dokler država lastniškega deleža ne zmanjša na največ 25 odstotkov in ena delnica, 100-odstotni delež banke upravlja neodvisni upravljavski zaupnik, ki bi ga izbrali na mednarodnem razpisu.

Kaj ni všeč komisiji?

A za komisijo ta predlog za zdaj ni bil dovolj in je konec januarja podvomila, da je predlog enakovreden prvotni prodajni zavezi. V zvezi s tem je evropska komisija tako začela poglobljeno preiskavo. Komisija namreč meni, da s tako dolgim odlogom privatizacije ne bi mogli zagotoviti enake obravnave članic in da predlagani zaupnik ni zadostno jamstvo za ustrezno upravljanje po tržnih načelih in ne političnih ciljih. Poskrbeti moramo, da bo NLB dolgoročno sposoben preživeti, in sicer tudi zaradi slovenskih davkoplačevalcev, je poudarila komisarka Vestagerjeva. Vsaj nekatere kompenzacijske ukrepe bi bilo torej treba podaljšati ali dodati, je še poročala Erika Štular.

Komisija sicer zagovarja stališče, da mora biti NLB dolgoročno sposoben preživeti, za to pa naj bi bila privatizacija banke ključnega pomena. Tako bi morala Slovenija v zameno za odobritev državne pomoči NLB-ju leta 2013 prodati 75 odstotkov minus eno delnico banke, najmanj 50 odstotkov do konca lanskega leta, preostanek pa do konca tega leta. Ker se to ni zgodilo in ker se ni izvedel predvideni protiukrep, to je prodaja balkanskih bank NLB-ja, je državna pomoč NLB-ju po mnenju komisije v tem trenutku nezakonita.

Vlada čaka na "besedo" Bruslja

Vlada bo ob upoštevanju pogovorov ministrice s komisarko o nadaljnjih korakih odločala v četrtek. Če dogovora med Brusljem in Slovenijo ne bo, lahko komisija državno pomoč zaradi neizpolnjenih zavez označi kot nezakonito in terja, da jo NLB vrne.

A. K. K.