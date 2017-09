Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Od 1. decembra bo tako v prodaji devet različnih vrst vinjet modre barve: letne, mesečne in tedenske vinjete za osebna vozila (cestninski razred 2A) in kombinirana vozila (2B) ter letne, polletne in tedenske vinjete za motorna kolesa (cestninski razred 1). Foto: DARS Sorodne novice Bo Evropska komisija poskrbela za ukinitev vinjet? Dars prodal za 83 milijonov evrov vinjet Dodaj v

Modra je barva vinjet za leto 2018

Obstoječe oranžne vinjete veljajo do preteka veljavnosti

25. september 2017 ob 12:50

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Nove vinjete za leto 2018, ki bodo naprodaj od 1. decembra, bodo modre barve. Cene in cestninski razredi se ne spreminjajo.

Za letno vinjeto za osebna vozila bo treba tudi v prihodnje odšteti 110 evrov, za mesečno 30 evrov ter za tedensko 15 evrov.

Za kombinirana vozila bo letna vinjeta še naprej stala 220 evrov, mesečna 60 ter tedenska 30 evrov.

Za motorna kolesa cena letne vinjete ostaja nespremenjena pri 55 evrih, za mesečno bo treba odšteti 30 evrov ter za tedensko 7,50 evra.

Oranžne še v veljavi

Obstoječe vinjete z letnico 2017, ki so kovinsko oranžne barve, ostajajo v veljavi do preteka njihove veljavnosti; letne tako na primer do 31. januarja 2018.

Vinjete, brez katerih z motornim vozilom do največje dovoljene mase 3,5 tone ne smemo na slovenske avtoceste in hitre ceste, so obvezne od 1. julija 2008.

