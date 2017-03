Dars prodal za 83 milijonov evrov vinjet

Prodali 1,5 milijona vinjet

25. marec 2017 ob 14:29

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Prodaja vinjet z letnico 2017, ki so na prodaj od 1. decembra lani, se je do konca februarja glede na enako obdobje leto prej povečala za štiri odstotke.

Vrednost skupno nekaj več kot 1,5 milijona vinjet, prodanih od začetka decembra do konca februarja, je dosegla 83,2 milijona evrov, kar je 3,6 milijona več.

Prodaja letnih vinjet za osebna vozila se je povečala za pet odstotkov, na 709.950, medtem ko se je prodaja letnih vinjet za kombinirana vozila okrepila za šest odstotkov, na 42.644.

Povečala se je tudi prodaja tedenskih vinjet za osebna vozila, in sicer je do konca februarja glede na primerljivo obdobje lani narasla za tri odstotke, na 623.529, prodaja tedenskih vinjet za kombinirana vozila pa je poskočila za štiri odstotke, na 44.056.

Dars pa ugotavlja padec prodaje mesečnih vinjet za osebna vozila. Teh so prodali 100.476, kar je dva odstotka manj kot lani, medtem pa se je prodaja mesečnih vinjet za kombinirana vozila povečala za štiri odstotke, na 5.291.

Odkrili tudi več kršiteljev

Cestninski nadzorniki so v prvih dveh mesecih letos izdali skupno 5.500 plačilnih nalogov zaradi vožnje po avtocestah in hitrih cestah brez veljavne vinjete, kar je tri odstotke manj kot v prvih dveh mesecih lani.

Ob tem na Darsu opozarjajo, da mora biti vinjeta nameščena s prvotnim lepilom in je po njeni namestitvi na vozilo neprenosljiva. Prepovedani so posegi, ki spremenijo ali zmanjšajo učinkovitost prvotnega lepila na vinjeti.

"Če uporabnik z vinjeto manipulira, da jo je mogoče prenašati med vozili, je globa višja, kot če vinjete nima, in sicer 500 evrov, če je nima ali če ni zalepljena, pa 300 evrov," so opozorili.

Poleg uporabnikov avtocest in hitrih cest, ki vinjete sploh nimajo, pa so še takšni kršitelji, ki vinjeto najpogosteje imajo, vendar je ne nalepijo in jo skušajo potem prodati ali pa vinjeto nalepijo na folijo ali premažejo s kakšnim sredstvom, ki omogoča, da vinjeto prenašajo z enega vetrobranskega stekla na drugo. Cestninski nadzorniki so lani odkrili približno 1.000 tovrstnih kršiteljev.

Al. Ma.