Na Japonskem aretirali prvega moža koncerna Renault-Nissan

Carlos Ghosn naj bi več let zlorabljal sredstva podjetja

19. november 2018 ob 14:57

Tokio - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Nissan Co Ltd bo odpustil direktorja družbe Carlosa Ghosna, ki so ga na Japonskem po zaslišanju zaradi domnevne "znatne zlorabe sredstev" že aretirali.

Preiskavo je Nissan sprožil že pred več meseci. Ghosna in zastopnika koncerna Grega Kellyja sumijo, da sta sklepala sumljive oz. nedovoljene posle. Prirejala naj bi podatke o plačevanju nadomestil za kotacijo vrednostnih papirjev in zakrivala zneske svojih prejemkov. Ghosn naj bi uporabljal sredstva družbe v zasebne namene, pri tem pa naj bi sodeloval tudi Kelly. Nepravilnosti naj bi trajale več let.

Japonski mediji po poročanju BBC-ja navajajo, da Ghosn v petletnem obdobju od leta 2011 ni razkril zneskov svojih prejemkov v vrednosti pet milijard jenov (39 milijonov evrov). Vse od leta 2010 morajo namreč direktorji japonskih podjetij, ki zaslužijo več kot 100 milijonov jenov (775.000 evrov), navesti svoje zaslužke.

Ogroženo zavezništvo Renault-Nissan-Mitsubishi

Ghosn je prav tako prvi mož Renaulta in ena najbolj znanih osebnosti v svetu svetovnega avtomobilizma. Sodeloval je pri učinkovitem prestrukturiranju Renaulta in Nissana v devetdesetih letih, zaradi stroge politike varčevanja pa se ga je prijel vzdevek "ubijalec stroškov". Družbi sta jeseni 2016 uspešno priključili še družbo Mitsubishi.

Ghosn je na Japonskem znan kot glavni zagovornik japonskega avtomobilskega sektorja. Ghosnov odhod po poročanju Reutersa pod vprašaj postavlja prihodnost zavezništva Renault-Nissan-Mitsubishi.

Odstavitev Ghosna zatresla trge

Odbor družbe Nissan Co. Ltd. je sporočil, da bodo Ghosna uradno odstavili na četrtkovem zasedanju, poroča BBC. Prav tako nameravajo odstaviti Kellyja. Družba se je opravičila lastnikom delnic in deležev v podjetju. Obtožbe so precej pretresle trge, delnica Renaulta je na borzi v Parizu izgubila več kot 12 odstotkov. Novica na dogajanje na tokijski borzi za zdaj ni imela vpliva, saj je odjeknila po zaprtju te borze.

J. R.