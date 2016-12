Najbolj se dražijo rabljena stanovanja v Ljubljani

Cene stanovanjskih nepremičnin v tretjem četrtletju rahlo višje

25. december 2016 ob 14:51

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Povprečne cene stanovanjskih nepremičnin so v tretjem četrtletju rasle, saj so primerjalno z drugim četrtletjem v povprečju zrasle za 0,8 odstotka, ugotavlja statistični urad.

Pri novih stanovanjskih nepremičninah je bila podražitev v tretjem četrtletju v primerjavi s prejšnjim 0,4 odstotna. Nova stanovanja so se namreč podražila za 1,7 odstotka, cena novih družinskih hiš pa je medtem upadla za 5,1 odstotka.

Na povprečne cene novogradenj lahko vpliva prodaja iz stečajnih postopkov v različnih delih Slovenije, teh pa je bilo v tretjem četrtletju precej manj, in sicer le osem odstotkov v primerjavi z drugim četrtletjem, ko je bilo takšnih stanovanj kar 29 odstotkov. Na zvišanje povprečnih cen novogradenj je tako močno vplival višji delež prodaje v nadstandardno opremljenih novozgrajenih objektih v Ljubljani, kažejo statistike.

Padec cen 'starih' novih stanovanj in hiš

Povprečna starost prodanih novih stanovanj je v tretjem četrtletju znašala 3,8 leta, kar pomeni, da so se v precejšnji meri prodajala 'stara' nova stanovanja iz neprodane zaloge, to pa je povzročilo , da so se cene stanovanj iz stare zaloge v povprečju rahlo znižale. Število prodanih novih stanovanj je bilo sicer ponovno nizko, prodali so jih 169, kar je najmanj v letu 2016 doslej. Od teh jih je bilo več kot polovico prodanih v Osrednjeslovenski statistični regiji, sledijo Obalno-kraška, Podravska in Gorenjska statistična regija.

Tudi novih hiš je bilo v tretjem četrtletju prodanih malo, le 48, so pa njihove cene upadle za 5,1 odstotka, potem ko so se v prvi polovici leta dražile.

Dogajanje na trgu rabljenih stanovanjskih nepremičnin je bilo na drugi strani dosti bollj živahno, saj so se cene slednjih v povprečju zvišale za 0,9 odstotka, pri čemer so rabljena stanovanja pridobila 1,8 odstotka vrednosti, rabljene družinske hiše pa so se medtem pocenile za 0,9 odstotka.

Že četrtič zapored so se zvišale cene rabljenih stanovanj v Ljubljani, kjer so se zvišale za 3,4 odstotka. Nekoliko je v primerjavi z rekordnim drugim letošnjim četrtletjem upadlo tudi število prodaj, ki pa je glede na povprečje zadnjih let še vedno visoko, saj so v Ljubljani prodali 471 stanovanj. Na Sursu opažajo, da so cene v prestolnici v zadnjem letu rasle hitreje kot drugod po Sloveniji, podobno kot so po kriznem letu 2008 v Ljubljani najhitreje usihale.

V tretjem četrtletju so tudi drugod po Sloveniji cene rabljenih stanovanj naraščale, in sicer za 0,8 odstotka, so pa še vedno za 10 odstotkov nižje kot so bile v povprečju leta 2010. Ponudbe je bilo še naprej veliko, prodali pa so jih 1142.

G. K.