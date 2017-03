Naložbe v BTC-ju bodo prinesle okoli 2.000 delovnih mest

3. marec 2017

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Na območju BTC-ja se obeta za 300 milijonov evrov naložb, kar sta s podpisom sporazuma s predstavniki nekaterih družb zapečatila ljubljanski župan Zoran Janković in minister Peter Gašperšič.

Ob podpisu sporazuma je minister za infrastrukturo Gašperšič poudaril, da gre za konkretizacijo sporazuma, ki je bil med vlado in Mestno občino Ljubljana (Mol) podpisan že lani. Vlada pa je po njegovih besedah prepoznala pomembnost in pomen vseh teh investicij za razvoj glavnega mesta, delovnih mest, gospodarstva in samega BTC-ja.

"Te investicije v sporazumu konkretiziramo in navajamo pristojnosti posameznih investitorjev. Same podrobnosti okoli investicijskih vrednosti bodo še dorečene z nadaljnjimi sofinancerskimi sporazumi, se pa lahko veselimo, da se bodo že konec letošnjega leta, v prihodnjem letu in v letu 2019 te investicije zgodile in podprle načrtovan razvoj BTC-ja," je še dodal.

Predsednik uprave BTC-ja Jože Mermal je poudaril, da gre za "izjemen dan v smislu konstruktivnega dialoga in sodelovanja med vlado, Molom, Darsom, Direkcijo RS za infrastrukturo ter gospodarskimi družbami na vzhodnem delu Ljubljane".

Pripravlja se posodobitev Šmartinske ceste

Na območju BTC-ja je bilo sicer že v zadnjih 20 letih investiranih več kot 400 milijonov evrov, prihajajočo naložbo, ki je vredna kar 300 milijonov evrov, pa bodo med drugim podprli BTC, Ikea, Mercator, Slovenske železnice in družba Triglav Upravljanje nepremičnin. Na investicije se po njegovih besedah pripravljajo tudi v Žitu.

Mermal je izpostavil, da bodo med drugim posodobili tudi Šmartinsko cesto, kar bo prispevalo k večji pretočnost proti Šentjakobu, Domžalam, Litiji, Zagorju in Trbovljam. Nova vlaganja bodo po njegovih besedah prinesla do 2.000 delovnih mest, vlaganja pa so "zelo pomembna tudi z vidika proračuna, saj se bo vanj letno steklo 30 milijonov evrov več prispevkov in davkov". Dodal je, da bo zaživel tudi Intermodalni logistični terminal - ILT Ljubljana.

"Zdaj, ko prihaja tudi Mercator, bo imela Ljubljana v prihodnjih letih 170.000 kvadratnih metrov logističnih površin, kar pomeni, da dobro sledimo razvoju Luke Koper in bo to drugi najpomembnejši terminal v Sloveniji oz. eden najmočnejših kopenskih terminalov jugovzhodni Evropi," je še izpostavil prvi mož BTC-ja.

Dobro sodelovanje med javnim in zasebnim sektorjem

Ljubljanski župan Janković je ob podpisu sporazuma dejal, da gre za dokaz dobrega sodelovanja med javnim in zasebnim sektorjem.

"Ne pozabimo, da ima BTC letno 21 milijonov obiskovalcev in je po številu obiskovalcev v vrhu svetovnih centrov. V Dubaju se hvalijo, da imajo center, ki ga letno obišče 60 milijonov obiskovalcev, mi pa jih imamo v Ljubljani center z 21 milijoni obiskovalcev. Ko bo odprta še Ikea, trdim, da jih bo 30 milijonov," je dejal Janković.

