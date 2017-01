Neuradno: Slovenija Hrvaški predlaga 5-milijonsko poravnavo glede Cimosa

Hrvaška agencija za zavarovanje depozitov in sanacijo bank naj bi odgovorila do konca tedna

24. januar 2017 ob 11:24

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Slovenska stran je hrvaški Agenciji za zavarovanje depozitov in sanacijo bank (DAB) poslala uradni predlog poravnave za rešitev spora glede tožbe, ki jo je DAB vložila zoper Cimos. Po poročanju Jutarnjega lista naj bi bila poravnava, neuradno, vredna 5 milijonov evrov.

Tožba DAB-a se nanaša na posojilo iz 90. let prejšnjega stoletja, ko je Cimos najel 20 milijonov evrov vredno posojilo pri Riječki banki. DAB, ki je prevzel terjatve propadle Riječke banke, pa zdaj zahteva poplačilo terjatve. Rešitev spora je ključna tudi z vidika končanja prodaje 92-odstotnega deleža Cimosa družbi TCH Cogeme, ki je v lasti italijanskega sklada Palladio Finanziraria.

V reševanje Cimosovega spora na Hrvaškem sta se poleg prihodnjih italijanskih lastnikov in Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB), ki je nosilec projekta prodaje Cimosa, vključila še Slovenski državni holding (SDH) in ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Tako je minister Zdravko Počivalšek prejšnji teden skupaj s prvo damo SDH-ja in izvršnim direktorjem DUTB-ja obiskal hrvaškega ministra za državno premoženje Gorana Marića.

Dogovor vključuje zavezo o ohranitvi delovnih mest

Po sestanku sta se oba ministra strinjala, da je reševanje Cimosa ključno za obe strani, saj Cimos v treh tovarnah zaposluje več kot 4.000 ljudi, od tega več kot 1.000 na Hrvaškem. Sta pa ministra po sestanku izrazila tudi pričakovanje, da se bo spor uredil z dogovorom, saj bi ob propadu prodaje Cimosa družbi grozil stečaj.

Marić je že takrat napovedal, da po predstavitvi okvirnih predlogov slovenske strani čakajo še na uradni predlog. Jutarnji list pa je danes navedel, da naj bi bil predlog poravnave vreden pet milijonov evrov, kar je okoli 1,5 milijona evrov več, kot naj bi bile predhodne ponudbe. Poleg tega naj bi ponudba vsebovala zavezo prihodnjih lastnikov o ohranitvi delovnih mest v tovarnah v Buzetu, Roču in Labinu, hrvaški proizvodni obrati skupine Cimos pa naj bi postali center za proizvodnjo sestavnih delov iz aluminija.

L. L.