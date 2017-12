NiceHash z novim direktorjem in solastnikom

Vstop postojnskega podjetja Fleming digital

28. december 2017 ob 11:46

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Družba NiceHash, ki se ukvarja z rudarjenjem kriptovalut in je bila tarča odmevnega hekerskega napada, ima novega direktorja in lastnika.

Dozdajšnjega direktorja Marka Kobala je prejšnji teden zamenjal Zdravko Poljašević, Kobal pa je s svojo družbo Bitorious tudi izstopil iz lastništva družbe, ki ima novega solastnika - družbo Fleming digital.

NiceHash, ki je v začetku meseca z računov izgubil okrog 4.700 bitcoinov, je bil v času napada v Kobalovi lasti, ki je prek Bitoriusa obvladoval 45 odstotkov družbe. Njegov solastnik je bil prek družbe H-Bit Martin Škorjanc, sicer oče avtorja in glavnega razvijalca v družbi Matjaža Škorjanca, ki je bil pred leti obsojen zaradi izdelave zlonamernega računalniškega programa za vdor v informacijske sisteme.

Po vdoru in kraji bitcoinov spletna platforma dva tedna ni delovala, prejšnji teden pa so na spletni strani ob vnovičnem zagonu navedli, da so pridobili tuje vlagatelje, s katerim bodo "rudarjem" lahko povrnili ukradena sredstva.

Nov lastnik iz Postojne

Kot je razvidno iz sveže objavljenega sklepa na Ajpesu, pa je v družbo 19. decembra lastniško vstopila Fleming digital iz Postojne, ki je v 100-odstotni lasti Aljoša Šokića. Fleming digital je z vložkom 175.000 evrov postal lastnik 35 odstotkov NiceHasha, medtem ko je Škorjančev H-Bit svoj vložek povečal z 275.000 na 325.000 evrov in s tem delež s 55 na 65 odstotkov.

Njihov sistem je bil napaden 6. decembra, ko so jim odtujili vse bitcoine na računu, ki so bili v času kraje vredni približno 56 milijonov evrov. Preiskava napada še poteka, pri tem pa avtorji slovenske družbe sodelujejo s preiskovalci in forenziki. Po napadu so okrepili tudi varnostne ukrepe.

Škorjanc: Hoteli so uničiti platformo

Avtor in glavni razvijalec sistema v družbi NiceHash Matjaž Škorjanc je po hekerskem vdoru dejal, da v ozadju napada najbrž niso bili finančni interesi, ampak škodovanje platformi. Po njegovem mnenju je bil ta napad eden največjih in najbolj sofisticiranih hekerskih napadov v kriptosvetu vseh časov.

Kriptovalute je mogoče kupiti v menjalnicah ali si jih prislužiti z delom, najpogosteje rudarjenjem kriptovalut. Rudarjenje kriptovalut je, poenostavljeno povedano, odkrivanje novih kovancev. Uporabniki si namreč kriptovalute nenehno izmenjujejo, vse transakcije, opravljene v določenem obdobju, pa se zberejo v seznam, ki se imenuje blok. Naloga rudarjev je, da transakcije potrdijo in jih zapišejo v glavno evidenco, ki se imenuje veriga blokov oz. blockchain.