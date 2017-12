NiceHash spet deluje, okradenim uporabnikom bodo povrnili denar

Škorjanc: Hoteli so škodovati platformi

21. december 2017 ob 10:45

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Slovenska družba NiceHash, ki se ukvarja z rudarjenjem kriptovalut, je dva tedna po hekerskem napadu, v katerem so izgubili okrog 4.700 bitcoinov, spet vzpostavila delovanje spletne strani.

Družba NiceHash je sporočila, da so s skupino tujih vlagateljev zagotovili sredstva, s katerimi bodo svojim uporabnikom zagotovili stanje na računih, kot je bilo pred hekerskim napadom. Več podrobnosti o povračilih bodo, kot so navedli, naznanili 31. januarja. Do takrat morajo urediti vse pravne podrobnosti, piše v svežem sporočilu za javnost.

Njihov sistem je bil v "sofisticiranem napadu" napaden 6. decembra, v katerem so jim odtujili vse bitne kovance (bitcoine), ki so bili v času kraje vredni približno 56 milijonov evrov. Preiskava napada še poteka, pri tem pa ustanovitelji slovenske družbe sodelujejo s preiskovalci in forenziki. Po napadu so okrepili tudi varnostne ukrepe.

Kriminalisti preiskujejo sum tatvine

Družba je policijo sama obvestila o napadu, kriminalisti pa zdaj preiskujejo sum tatvine, pri kateri se obravnava povzročitev večje materialne škode oz. pridobitve protipravne premoženjske koristi. S primerom se ukvarjajo za to usposobljeni kriminalisti oddelkov za računalniško preiskovanje. Kot so danes za Slovensko tiskovno agencijo pojasnili na Generalni policijski upravi, "preiskava intenzivno poteka". Več podatkov pa za zdaj zaradi varovanja interesa postopka še ne morejo posredovati.

Škorjanc: Hoteli so škodovati platformi

Avtor in glavni razvijalec sistema v družbi NiceHash Matjaž Škorjanc je po hekerskem vdoru dejal, da v ozadju napada najbrž niso bili finančni interesi, temveč škodovanje platformi. Po njegovem mnenju je bil ta napad eden največjih in najbolj sofisticiranih hekerskih napadov v kriptosvetu vseh časov.

Kriptovalute je mogoče kupiti v menjalnicah ali si jih prislužiti z delom, najpogosteje z rudarjenjem kriptovalut. Rudarjenje kriptovalut je, poenostavljeno povedano, pridobivanje novih kovancev. Uporabniki si namreč kriptovalute nenehno izmenjujejo, vse transakcije, opravljene v določenem obdobju, pa se zberejo v seznam, ki se imenuje blok. Naloga rudarjev je, da transakcije potrdijo in jih zapišejo v glavno evidenco, ki se imenuje veriga blokov oz. blockchain.

V glavni knjigi so zapisane vse transakcije, ki so bile kadar koli opravljene med dvema naslovoma kriptokovancev kjer koli v omrežju. Ko je ustvarjen nov blok, se doda v verigo blokov, ki se tako neprestano posodablja. Vpogled vanjo imajo vsi uporabniki kriptovalut.

Rudarji med seboj tekmujejo, da bi prvi dokončali določen blok. To počnejo z uporabo posebne programske opreme. Vsakič, ko nekdo uspešno ustvari verigo blokov, za nagrado prejme kriptovaluto v določeni vrednosti.