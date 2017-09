Nihče noče kupiti premoženja Polzele

Izklicna cena za celoto: 2,8 mio. evrov

27. september 2017 ob 11:20

Polzela - MMC RTV SLO, STA

Nihče ni poslal zavezujoče ponudbe za nakup proizvodnega obrata, trgovine, opreme in blagovne znamke Polzela. Stečajni upravitelj Zlatko Hohnjec bo v tednu dni objavil nov predlog za prodajo.

Ob vnovičnem poskusu prodaje premoženja bo stečajni upravitelj ceno nekoliko znižal, za koliko točno, pa ni želel govoriti. Tokrat je premoženje Polzele prodajal kot celoto, izklicna cena pa je bila postavljena pri 2,8 milijona evrov.

Poslovno celoto Polzele sestavljajo nepremičnine, ki so razdeljene v dva smiselna sklopa. V prvem sklopu so industrijski kompleks zgradb in pripadajočih zemljišč na naslovu Cvetlična ulica 3 na Polzeli, kjer je so proizvodni in drugi pomožni obrati ter outlet trgovina, v drugem sklopu pa drobnoprodajne trgovine Polonca 2 v Celju, Mojca v Novem mestu in Manca v Ljubljani.

Poleg nepremičnin se prodajajo tudi premičnine, ki sestavljajo poslovno celoto. To je oprema, ki je v tovarni in v trgovinah in je namenjena izvajanju proizvodne in drugih poslovnih funkcij delujočega podjetja.

Hkrati se poleg nepremičnin in premičnin prodaja tudi blagovna znamka Polzela.

Hohnjec je na vprašanje, ali ima tovarna, ki kljub stečaju deluje, dovolj naročil, dejal, da so do konca leta zasedene vse proizvodne zmogljivosti, v tovarni pa je zaposlenih okoli 100 delavcev.

Stečaj Tovarne nogavic Polzela je stekel decembra lani, upniki so prijavili 492 terjatev v skupni vrednosti 8,4 milijona evrov. Hohnjec je priznal za 8,2 milijona terjatev, od tega za 3,1 milijona evrov prednostnih. Kljub stečaju se proizvodnja v tovarni nadaljuje.

Al. Ma.