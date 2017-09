NLB dobiček povečal za kar 70 odstotkov

1. september 2017 ob 16:57

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Nova Ljubljanska banka je v prvem polletju letos na ravni skupine ustvarila 117,9 milijona evrov čistega dobička, kar je 70 odstotkov več kot v enakem obdobju lani.

Nadzorni svet Skupine NLB se je seznanil s poslovanjem. Iz družbe so prek spletnih stranki Ljubljanske borze sporočili, da so nadzorniki zadovoljni z doseženenim. "NLB s še enim uspešnim četrtletjem potrjuje, da je postavljena strategija prava," so zapisali. Skupina je pozitivno poslovala 14. četrtletje zapored.

"Trdni temelji, ki jih je banka položila za vzdržno dobičkonosno prihodnost, so jasna vizija, finančna uspešnost in trdna kapitalska osnova. Veseli nas, da na tej osnovi NLB svoj strateški fokus usmerja v samo srčiko poslovanja - svoje stranke," je v imenu nadzornega sveta poudaril njegov predsednik Primož Karpe.

NLB Skupina je imela v polletju 102 milijona evrov dobička pred oslabitvami in rezervacijami, dva odstotka več kot v enakem obdobju lani. Čisti prihodki so bili z 241,1 milijona evrov nižji za odstotek, pri tem so čiste obresti upadle za pet odstotkov na 148,6 milijona evrov, čisti neobrestni prihodki pa so porasli za sedem odstotkov na 92,5 milijona evrov.

Donos na kapital (ROE po davkih) je znašal 15,5 odstotka, potem ko je bil v lanskem prvem polletju pri 9,4 odstotka. Količnik skupnega kapitala in količnik najkvalitetnejšega lastniškega kapitala (CET1) sta znašala 16,5 odstotkov.

Banka NLB je imela 51 milijonov evrov dobička pred oslabitvami in rezervacijami, 12 odstotkov manj kot pred enim letom. Čisti prihodki so se znižali za 8,1 odstotka na 136 milijonov evrov, pri tem so čiste obresti upadle za 12,6 odstotka na 76 milijonov evrov.

Kreditno povpraševanje v Sloveniji in tujini, še posebej na področju poslovanja s prebivalstvom, se je povečalo. V Sloveniji se je stanje kreditov prebivalstva glede na konec leta 2016 povečalo za tri odstotke. NLB je ohranil vodilni položaj na slovenskem trgu s 23,4-odstotnim tržnim deležem kreditov prebivalstvu in 30,3-odstotnim na področju depozitov. Obseg novoodobrenih kreditov je bil v prvem polletju za 24 odstotkov višji kot v enakem obdobju lani, bruto kreditni portfelj pa je znašal 2,05 milijarde evrov, kar je tri odstotke več kot konec leta 2016.

NLB je zabeležil rekordni polletni porast portfelja stanovanjskih kreditov, in sicer za 67,9 milijona evrov, odobrenih pa je bilo za 52 odstotkov več novih poslov kot v enakem obdobju lani.

Tržni delež na področju posojil podjetjem je ostal stabilen in znašal 22,3 odstotka, konec polletja so imeli za 1,2 milijarde evrov burto posojil. Večjo rast so zabeležili pri posojilih malim podjetjem in samostojnim podjetnikom, katerih obseg se je glede na konec lanskega leta povečal za 14,4 odstotka.

Obseg slabih posojil se je na ravni skupine zmanjšal z nekaj manj kot 1,3 milijarde evrov konec leta 2016 na 1,18 milijarde evrov, delež slabih posojil pa s 13,8 odstotka konec leta 2016 na 12,6 odstotka. Delež nedonosnih izpostavljenosti po metodologiji Evropskega bančnega organa (Eba) se je zmanjšal z 10 na manj kot devet odstotkov, navajajo v poročilu.

V NLB-ju izboljšanje kakovosti kreditnega portfelja pripisujejo znatno izboljšanim standardom za odobravanje novih posojil, ki so jih uveljavili leta 2014, in posledično zelo majhnem obsegu novih slabih posojil v tem obdobju.

