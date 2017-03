NLB Skupina je imela lani 110 milijonov evrov čistega dobička

Prvi nadzornik: NLB je pripravljen na postopek privatizacije

3. marec 2017 ob 18:24

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Leto 2016 je bilo tretje zaporedno leto z dobičkom za Novo Ljubljansko banko (NLB), NLB Skupina je lani po nerevidiranih rezultatih ustvarila 110 milijonov evrov čistega dobička, kar je 20 odstotkov več kot v letu 2015.

Čisti dobiček na ravni NLB-ja je medtem dosegel 63,8 milijona evrov, kar je 45 odstotkov več kot predlani. Poleg NLB-ja so pozitivno poslovale vse banke iz NLB Skupine na območju nekdanje Jugoslavije. Skupaj so tako banke iz skupine v Srbiji, Črni gori, Makedoniji, na Kosovu in v Bosni in Hercegovini k dobičku NLB Skupine prispevale 57,7 milijona evrov, kar je 51 odstotkov več kot v 2015.

Kot so sporočili iz NLB-ja, so lani obseg slabih posojil zmanjšali za 31 odstotkov, na malo manj kot 1,3 milijarde evrov. Pri tem je pomembno vlogo odigrala prodaja svežnja slabih posojil v bruto vrednosti nekaj več kot 500 milijonov evrov.

Karpe: NLB pripravljen na postopek privatizacije

Z rezultati so se seznanili tudi nadzorniki največje slovenske banke. Prvi nadzornik Primož Karpe je poudaril, da je nadzorni svet z rezultati NLB-ja in NLB Skupine zadovoljen. "NLB je pripravljen na postopek privatizacije in bo deloval v skladu z odločitvami in navodili lastnika," je povedal Karpe.

Kot so še sporočili, je objava nov signal za morebitne vlagatelje v državno banko. Država mora 75 odstotkov minus eno delnico banke v skladu z dogovorom z Evropsko komisijo v zameno za odobreno državno pomoč konec leta 2013 prodati do konca leta. Potem ko bo NLB konec aprila objavil revidirane podatke o lanskem poslovanju, bodo predvidoma stekli ključni postopki za izvedbo privatizacije po načelu javne prodaje delnic (IPO).

Sa. J.