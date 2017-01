Vraničar Erman: Postopki prodaje NLB-ja se nadaljujejo, kot je bilo predvideno

Finančna ministrica v Bruslju na sestanku s komisarko za konkurenco

23. januar 2017 ob 13:39

Bruselj - MMC RTV SLO

Ministrica za finance Mateja Vraničar Erman je na sestanku z evropsko komisarko za konkurenco Margarethe Vestager v Bruslju potrdila, da bo Slovenija spoštovala zaveze, ki jih je dala Bruslju in med katerimi je tudi prodaja NLB-ja.

Ministrica je sestanek opisala kot konstruktivno srečanje, namenjeno pregledu stanja pri odprtih primerih, predvsem glede nadaljnjih ukrepov oziroma postopkov v povezavi z bankami. Dogovorili sta se za nadaljnje sodelovanje pri zagotavljanju spoštovanja danih zavez.

Pri tem so s finančnega ministrstva zagotovili, da ministrica ni predlagala omilitve ali podaljšanja rokov za dane zaveze, saj kot je dejala, ministrica sprememba ene zaveze navadno pomeni zaostritev druge.

Zato ministrica zagotavlja, da postopki prodaje NLB-ja potekajo naprej tako, kot je bilo prvotno predvideno. Z ministrstva za finance pa so naknadno sporočili, da je cilj postopka prodaje NLB-ja in potem tudi Abanke maksimizirati povračilo sredstev, ki jih je država v okviru sanacije vložila v obe banki. Na ministrstvu so ob tem dodali, da komisarka to izhodišče Slovenije razume, a obenem poudarja, da v postopku ne sme biti izkrivljanja konkurence na trgu.

Komisija spremlja spoštovanje zavez

V Evropski komisiji pa so po sestanku dejali le, da spremljajo spoštovanje zavez iz decembra 2013, ko so slovenski organi predložili načrt prestrukturiranja za obdobje do konca decembra 2017, in da ostajajo v stiku s slovenskimi oblastmi.

Evropska komisija prošnje za spremembo zavez v takšnih primerih sicer obravnava od primera do primera. Podaljšanje roka za prodajo banke bi na splošno najverjetneje terjalo določene kompenzacijske ukrepe, da podaljšanje ne bi porušilo ciljev prvotne odločbe Evropske komisije o potrditvi državne pomoči.

