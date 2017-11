Novi plinski blok TE Brestanica bo januarja začel poskusno obratovati

Gradnjo novega plinskega bloka TEB naj bi končali predčasno

27. november 2017 ob 10:31,

zadnji poseg: 27. november 2017 ob 10:36

Brestanica - MMC RTV SLO, STA

Na novem nadomestnem plinskem bloku Termoelektrarne Brestanica (TEB), ki je med drugim rezervni dobavitelj elektrike za NEK Krško, te dni izvajajo t. i. vroča preverjanja opreme.

Direktor TEB-a Tomislav Malgaj je povedal, da so v okviru zagonskih preizkusov in drugih preverjanj opreme v zadnjih dneh opravili prvi vžig, plinski agregat oz. turbino pa so preverili pri polni zmogljivosti in tudi pri prekomernih vrtljajih. Sledile bodo analize, predvidoma konec prihodnjega tedna pa naj bi novi plinski blok prvič sinhronizirali oz. vključili v elektroenergetsko omrežje.

Po omenjeni vključitvi v elektroenergetski sistem naj bi novi plinski blok do januarskega poskusnega obratovanja deloval v okviru še preostalih preverjanj oz. testiranj po vžigu, je še dodal Malgaj.

Gradnjo novega plinskega bloka TEB naj bi končali predčasno in gradbeni rok prehiteli za približno štiri mesece. Graditi so ga začeli pred približno poldrugim letom in hkrati s tem začeli zamenjavo blokov, ki obratujejo od leta 1975. Za naložbo v skupni vrednosti 35 milijonov evrov bodo namenili 70 odstotkov lastnega denarja in razliko pokrili s posojili.

Dela potekajo po načrtu

Vsa dela potekajo po načrtih. Štiridelno naložbo sestavljajo gradbena dela, pomožni sistemi, elektro oprema in nabava ter montaža glavne tehnološke opreme. Njena vrednost znaša 18,5 milijona evrov, na razpisu pa so se odločili za konzorcij Stenmark, ki ga sestavljata Siemens Slovenija in Siemens Švedska.

Ob začetku gradnje je Malgaj pojasnil, da se obratovalno obdobje treh starih plinskih blokov kljub skrbnemu obratovanju, rednemu vzdrževanju in razmeroma malo obratovalnim uram izteka. Hkrati 40 let stara tehnologija ne ustreza sodobnim okoljskim merilom.

Nadomestni plinski blok bo močno povečal izkoristek plinske turbine, jedro glavne tehnološke opreme pa predstavljata industrijska plinska turbina SGT 8000 z nazivno močjo 53 megavatov in generator električne energije.

Del glavne tehnološke opreme je tudi dizelski električni agregat, ki bo omogočal zagon plinske turbine v breznapetostnem stanju, oz. t. i. temni zagon, izvajalska pogodba pa je predvidevala tudi dobavo in montažo dimnika.

Zagon v 13 minutah

Novi plinski blok bo omogočal zagon do polne moči v manj kot 13 minutah, kar ustreza uveljavljenim merilom zagotavljanja terciarne rezerve. Za zdaj bodo zgradili le prvi nadomestni blok. V novozgrajeni stavbi bo prostora tudi za morebitno drugo turbino, ki bi jo vgradili v primeru večjih potreb v prihodnjih letih.

TEB je vodilni ponudnik sistemskih storitev terciarne regulacije in t. i. temnega zagona v slovenskem elektroenergetskem sistemu, s svojo posebno plinsko tehnologijo pa zanj zagotavlja temeljne sistemske storitve.

TEB skrbi za terciarno regulacijsko rezervo v primeru izpada večjih proizvodnih blokov ali drugih motenj v energetskem sistemu in za zagon agregatov brez zunanjega vira napajanja ter s tem možnost vzpostavljanja omrežja v primeru sistemskega razpada.

G. C.