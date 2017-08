Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Po predlogu finančnega ministrstva bi višino normiranih odhodkov znižali s sedanjih 80 odstotkov na 60 odstotkov, davek pa bi se izračunaval glede na zavezančevo uvrstitev v dohodninski razred. Foto: EPA Prvi mož OZS-ja Branko Meh je srž kritik namenil popoldanskemu podjetništvu, ki po njegovem predstavlja nelojalno konkurenco. Tudi "popoldanci" bi namreč morali plačevati prispevke in davke, je dejal in opozoril, da nekateri pač izkoriščajo sistem. Foto: BoBo Sorodne novice Samostojnim podjetnikom "pavšalistom" se obeta pravičnejša obdavčitev Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Obrtniki kritični do ureditve popoldanskega podjetništva

Okoli predlaganih finančnih sprememb se krešejo mnenja

29. avgust 2017 ob 14:32

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Prvi mož OZS-ja Branko Meh je srž kritik namenil ureditvi popoldanskega podjetništva, ki po njegovem predstavlja nelojalno konkurenco.

Državni sekretar Tilen Božič je upravnemu odboru Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) predstavil predlagane davčne spremembe. Kot je pojasnil, bo nov sistem obdavčitve normiranih dohodkov upošteval ekonomsko moč zavezanca, kar bo prispevalo k pravičnosti sistema.

Po predlogu finančnega ministrstva bi višino normiranih odhodkov znižali s sedanjih 80 odstotkov na 60 odstotkov, davek pa bi se izračunaval glede na zavezančevo uvrstitev v dohodninski razred.

Za nekatere večja, za večino manjša obdavčitev

Kot je danes ob robu seje upravnega odbora navedel Božič, pa bi posamezniki imeli možnost uporabe različnih olajšav, od splošne do olajšave za vzdrževane družinske člane. Če bi se torej za nekatere obdavčitev povečala, pa bi bila večina zavezancev, zlasti pa tisti, ki imajo dohodek prvenstveno iz naslova dejavnosti, ugodneje obdavčena.

"Na ta način bi se tudi upoštevala ekonomska moč zavezanca, kar ocenjujemo, da bi prispevalo k pravičnosti tega sistema," je poudaril državni sekretar na finančnem ministrstvu.

V to ne bi bili zajeti t.i. popoldanski samostojni podjetniki, "ravno zato, ker ocenjujemo, da je treba upoštevati ekonomsko moč". Sicer pa glede na to, da gre za dejavnosti, ki so se običajno opravljale prek avtorskih in podjemnih pogodb, tudi po novem ne bo šlo za znatno povečanje davčne obremenitve, je prepričan Božič.

Kot je še ocenil, bodo s spremembami sistema v globalu pobrali celo nekoliko manj davkov, a dodal, da njihov cilj ni pobrati čim več davkov: "Gre za to, da naredimo sistem bolj učinkovit."

Prispevki in davki tudi za "popoldance"

Prvi mož OZS-ja Branko Meh je srž kritik namenil popoldanskemu podjetništvu, ki po njegovem predstavlja nelojalno konkurenco. Tudi "popoldanci" bi namreč morali plačevati prispevke in davke, je dejal in opozoril, da nekateri pač izkoriščajo sistem.

"Na drugi strani imamo upokojene obrtnike, ki so pripravljeni plačevati polne prispevke in davke, in jim ta država onemogoča, da obdržijo zasluženo pokojnino," je dodal Meh. V zbornici so zato predlagali, da bi upokojenci pač odprli popoldansko dejavnost ter plačevali prispevke in davke, hkrati pa obdržali celotno obdržijo pokojnino.

Džavni sekretar je ocenil, da je rešitev, kakršna velja zdaj, primerna, a hkrati izrazil pripravljenost preučiti nove predloge OZS-ja: "Če bomo ugotovili, da je način, kot ga predlagajo, boljši od obstoječega, ne vidim ovir, da se ne bi tudi takšna stvar uredila."

Božič je sicer na novinarsko vprašanje priznal, da "so nekateri sistem nekoliko izkoristili" ter da so posamezniki prek "popoldancev" imeli tudi za več sto tisoč evrov dohodka.

