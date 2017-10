Obrtniki ogorčeni: Samogradnja je zibelka dela na črno

Nova gradbena zakonodaja v pripravi

11. oktober 2017 ob 12:57

Ljubljana - MMC RTV SLO

Koalicija je "pet pred dvanajstvo" v nov gradbeni zakon vključila določilo, da bo lahko investitor za lastne potrebe gradnjo objektov izvajal sam. To je zibelka dela na črno, nelojalna konkurenca in nevarnost za zdravje ljudi, sporočajo z OZS-ja.



Široka gradbena reforma je lani požela precej pozornosti javnosti, saj je predvidevala ukinitev gradnje v lastni režiji. Početja, ki je med Slovenci precej priljubljeno: po nekaterih ocenah so namreč kar polovico hiš v naši državi zgradili lastniki sami. Dolgo pripravljani gradbeni zakon pa je prejšnji teden - vsaj kar se samograditeljstva tiče - čez noč dobil 180-stopinjski preobrat. Koalicijski poslanci so na seji delovnega telesa DZ-ja vložili dopolnila, ki določeni obliki samograditeljstva puščajo povsem prosto pot. Gradbinci pri Obrtni zbornici Slovenije (OZS) so nad potezo politike ogorčeni. Ne le zaradi vsebine, ki po njihovem prinaša nevarne stavbe in nelojalno konkurenco; sprašujejo se tudi, čemu so dve leti sploh sodelovali pri pripravi zakona. Poslance pozivajo, naj sporno vsebino predloga gradbenega zakona spremenijo, in če ne bodo uslišani, se bodo proti njej borili "z vsemi legitimnimi razpoložljivimi sredstvi".

Predlog gradbenega zakona, ki naj bi zamenjal obstoječi zakon o graditvi objektov, ima že precej dolgo brado. Pisanje je trajalo desetletje, šel je skozi več javnih obravnav in tudi več tisoč pripomb zainteresirane javnosti. Tudi Obrtna zbornica Slovenije je sodelovala in naposled z ministrstvom za okolje uskladila veliko večino podrobnosti, je na medijski konferenci povedal predsednik OZS-ja Branko Meh. Tako je predlog maja letos šel v parlamentarni postopek tudi s podporo zbornice.

Med drugim je predvideval poenostavitev pridobitve gradbenega dovoljenja, ukinitev termina gradnja v lastni režiji ter uvedbo instituta vodje gradnje; t. j. pooblaščenega gradbenega inženirja ali pooblaščenega arhitekta, ki bi nadziral vsakršno gradnjo, pa naj bo to enostavnega hleva ali trgovskega centra.

Vložitev skoraj opolnoči

Vse to ostaja tudi po sporni seji odbora DZ-ja za infrastrukturo, okolje in prostor, kjer so člani poslanci malo po 23. uri zvečer vložili omenjena dopolnila, in to ob številnih opombah zakonodajnopravne službe DZ-ja. Le ena razlika je, ki gre OZS-ju v nos. Investitorju ne bo treba izbrati pooblaščenega izvajalca gradbenih del, temveč bo gradnjo - v kolikor je za lastne potrebe - izvajal sam.

"Za nas in za manjše gradbince je to povsem nesprejemljivo. To delo, če sam gradiš, je zagotovo delo na črno in tudi nasploh neka zibelka dela na črno," je izjavil Zoran Simčič, gradbinec in predsednik sekcije gradbincev pri OZS-ju.

Po njegovi oceni gre tudi za nelojalno konkurenco. Gradbinci so kot pooblaščeni izvajalci del primorani zadostiti številnim predpisom in zahtevam zakonodaje, samograditelji pa ne. "Nismo enakopravni z investitorji, ki gradijo sami. Kot izvajalci moramo imeti ustrezno izobražen kader, zagotavljati varstvo pri delu, zdravniške preglede, elaborate ... in če gradiš sam, nič od tega ne potrebuješ," je naštel. To bodo zdaj po njegovem počeli šušmarji.

Objekti bodo po oceni OZS-ja grajeni nekakovostno in bodo zato nevarni. "Takšnih objektov ne more graditi vsak, ker so nevarni za ljudi. Morajo jih strokovnjaki. Pod ploščami živijo ljudje, jaz si ne predstavljam, kako si vlada to zamišlja," je zatrdil prvi mož zveze. "Vsako leto ob vremenskih ujmah vidimo, kaj se dogaja s strehami. Bog ne daj, da kakšen potres pride," pa je bil ogorčen Janko Rozman, sekretar sekcije gradbincev pri OZS-ju.

Na plečih davkoplačevalcev

Opozarjajo tudi na finančne posledice za državo. Obrtnik bo plačal davke in prispevke, šušmar pa ne. Še več: če se bo obrtnik pri delu poškodoval, posledice nosi sam ali njegov delodajalec. In če bo preiskava ugotovila najmanjše odstopanje od predvidenih ukrepov za varnost pri delu, bo poplačal tudi vse zdravljenje prek "zloglasih regresnih zahtevkov" zavarovalnic. Poškodovani šušmar pa bo pristal na plečih vseh davkoplačevalcev, je opozoril Meh.

Še najbolj jih jezi, da je prosta izbira izvajalca predvidena za prav vse tipe objektov, tudi za najbolj zahtevne gradnje. Gradbinci pri OZS-ju poudarjajo, da je samogradnja nasploh nesprejemljiva, a kot kompromis zakonodajni veji oblasti predlagajo slednje: prosta izbira izvajalca naj se omeji le na gradnjo enostavnih in nezahtevnih objektov, za katere gradbeno dovoljenje ni potrebno.

Kateri objekti so enostavni in nezahtevni, sicer trenutno še ni določeno. Izvršna veja oblasti bo to določila s podzakonskim aktom v roku pol leta po sprejetju gradbenega zakona.

"Na boljšem ne bo nihče. Ne zares in ne dolgoročno. Mogoče bodo samograditelji, ker se bodo izognili eni fazi, torej pridobitvi izvajalci. Trgovska veriga se bo lotila gradnje sama, brez vodje del, brez zavarovanja odgovornosti in vsega, kar mora pridobiti registrirani izvajalec. S tem ne bo imel nekega pozitivnega učinka nihče," je ocenil Rozman.

Aljoša Masten