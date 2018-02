Odbor DZ-ja: Pogajanja z Madžari glede drugega tira podprli le v SMC-ju

O vsebini izhodišč za pogajanja Leben ni želel govoriti

6. februar 2018 ob 21:52

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Odbor DZ-ja za zunanjo politiko je po več kot štiriurni razpravi za zaprtimi vrati prižgal zeleno luč za sklenitev sporazuma z Madžarsko glede projekta drugi tir, pri čemer pa so pobudo podprli le poslanci SMC-ja. Pogajanja naj bi se začela v 10 dneh.

Pobudo je podprlo šest članov odbora, trije so glasovali proti, dva sta bila vzdržana.



Državni sekretar na infrastrukturnem ministrstvu Jure Leben je podporo pobudi pozdravil. "Predložili smo izhodišča za začetek pogajanj, moja naslednja naloga pa je, da o tem obvestimo strateškega partnerja," je dejal. Kot je pojasnil, bo madžarsko veleposlaništvo o tem obvestil danes in predlagal, da bi se prvič sešli že v 10 dneh. O vsebini izhodišč za pogajanja Leben ni želel govoriti, ker je ta še zaupna.

Po besedah Julijane Bizjak Mlakar so se glasovanja vzdržali v DeSUS-u, kot razlog pa je navedla, da niso bile razčiščene in jasne vse pravne podlage, "vemo pa tudi, da zakon še ni začel veljati in je to velika ovira." Proti so glasovali člani Levice, kjer so po besedah Mateja T. Vatovca z več predlogi (najprej s predlogom umika z dnevnega reda, potem skozi razpravo) skušali "ta škodljiv postopek ustaviti". Po njegovih besedah v pobudi ostajajo elementi, "ki bodo spravili koprsko pristanišče v neki podrejen ali vsaj ogrožen položaj", izrazil pa je tudi mnenje, da so nekateri predlogi izhodišč morebiti v nasprotju z določeno zakonodajo.

Člani odbora so o pobudi razpravljali več kot štiri ure, glasovali pa so po 45-minutni prekinitvi. Med slednjo je predsednik odbora Jožef Horvat (NSI) napovedal, da bo sejo obstruiral, vodenje seje je zato prevzel Branislav Rajić (SMC). Ta je dejal, da je Horvata zmotilo predvsem to, da ni dovolj jasno obrazloženo, zakaj se mora vlada s predlogom sporazuma vrniti v DZ.

K. T.