Odpravljena zadnja ovira za gradnjo ruskega plinovoda v nemških vodah

Plin bo pritekal neposredno v Nemčijo

27. marec 2018 ob 20:21

Berlin - MMC RTV SLO, STA

Nemške oblasti so odpravile še zadnjo oviro za gradnjo ruskega plinovoda Severni tok 2 v nemških vodah v Baltskem morju. Medtem ko Berlin projekt podpira, ga Evropska unija in tudi nemške vzhodne sosede kritizirajo.

Nemška agencija za pomorstvo in hidrografijo je po študiji o vplivih na okolje in trgovanje odobrila gradnjo 31-kilometrskega dela plinovoda v nemški izključni gospodarski coni v Baltskem morju, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Skupna dolžina dela plinovoda na nemškem ozemlju bo sicer znašala 85 kilometrov, celoten plinovod pa bo dolg 1.225 kilometrov.

V podjetju Nord Stream 2 AG, ki so ga ustanovili za gradnjo in upravljanje plinovoda, so odločitev nemških oblasti že pozdravili. V hčerinski družbi ruskega plinskega giganta Gazprom so izrazili tudi upanje, da bodo v prihodnjih mesecih projekt odobrile še Rusija, Finska, Danska in Švedska.

S plinovodom Severni tok 2 želijo do leta 2019 podvojiti zmogljivosti plinovoda Severni tok 1. Plin bo po novem plinovodu v Baltskem morju pritekal neposredno v Nemčijo in ne bo prečkal Ukrajine.

Strah pred večjim ruskim vplivom

Projektu nasprotujejo EU, Poljska in baltske države, ki se bojijo, da se bo s tem povečal ruski vpliv v Uniji. Nemška kanclerka Angela Merkel, ki se z nasprotovanjem plinovodu sooča tudi doma, je sicer lani zatrdila, da projekt ne predstavlja nevarnosti in da bo prispeval k razpršenosti oskrbovalnih virov.

Današnja odobritev prihaja v času, ko se je več zahodnih držav odločilo za izgon več kot 100 ruskih diplomatov, med njimi tudi štirih iz Nemčije, zaradi domnevne ruske odgovornosti za zastrupitev nekdanjega ruskega agenta Sergeja Skripala v Veliki Britaniji. V veljavi so tudi sankcije EU-ja proti Rusiji zaradi njene vpletenosti v spopade v Ukrajini.

B. V.