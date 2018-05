OECD napoved za slovensko gospodarsko rast zvišal na pet odstotkov

Opozorila glede javnofinančne discipline in strukturnih reform

30. maj 2018 ob 12:31

Pariz - MMC RTV SLO, STA

Za Slovenijo letos OECD po novem napoveduje petodstotno rast BDP-ja, kar je 0,7 odstotne točke več od zadnje napovedi novembra lani. Za leto 2019 pa so napoved zvišali s 3,4 na 3,9 odstotka.

Napoved Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) je tako blizu tisti Urada RS za makroekonomske analize in razvoj, ki Sloveniji za letos napoveduje 5,1-odstotno krepitev gospodarske dejavnosti, prihodnje leto pa 3,8-odstotno.

Slovenija bi tako dve leti zapored beležila petodstotno gospodarsko rast, saj je bila realna rast BDP po prvi oceni statističnega urada lani prav tako pri petih odstotkih, po sezonsko prilagojenih podatkih pa celo 5,4-odstotna.

Kot poudarjajo v OECD, je rast široko zasnovana, spodbujata pa jo tako domača poraba kot zunanje povpraševanje. Prispevek zunanje trgovine k rasti se bo sicer letos po napovedih zmanjšal z lanskih 1,3 odstotne točke na vsega 0,1 odstotne točke, prihodnje leto pa 0,3 odstotne točke. Izvoz naj bi se letos okrepil za 8,8 odstotka, prihodnje leto pa za 6,8 odstotka, uvoz pa za 9,8 oz. 7,1 odstotka.

Zasebna potrošnja se krepi

Rast zasebne potrošnje naj bi se letos z lanskih 3,2 odstotka okrepila na 4,2 odstotka, prihodnje leto pa spet umirila na 3,2 odstotka. Kot poudarjajo v OECD, jo spodbujata realna rast razpoložljivega prihodka in pa dobro razpoloženje potrošnikov, ki je na najvišjih ravneh v desetletju.

Državna potrošnja naj bi se letos tako kot lani okrepila za 2,3 odstotka, prihodnje leto pa upadla na 1,4 odstotka, spodbuja pa jo tudi postopno opuščanje kriznih ukrepov.

Rast bruto investicij naj bi se ob naložbah podjetij v širitev zmogljivosti, učinkih sredstev EU, ugodnejših posojilnih pogojih in še vedno dobrem razpoloženju med podjetniki letos okrepila z 10,3 na 12,6 odstotka, prihodnje leto pa upočasnila na 8,7 odstotka.

Skupno naj bi se rast domače potrošnje letos tako z lanskih 4,1 odstotka okrepila na 5,6 odstotka, prihodnje leto pa upadla na štiri odstotke.

Brezposelnost najnižje po krizi

Ugodne gospodarske razmere so stopnjo brezposelnosti potisnile na najnižje ravni po izbruhu gospodarske krize. Anketna brezposelnost naj bi se z lanskih 6,6 odstotka letos znižala na 5,3 odstotka, prihodnje leto pa na 4,8 odstotka.

Dogajanje na trgu dela je že privedlo do pomanjkanja usposobljene delovne sile v nekaterih sektorjih, a kljub temu rast plač po ugotovitvah OECD ostaja zmerna. Inflacija naj bi se letos zaradi dražje energije in hrane okrepila z 1,6 na 2,3 odstotka, prihodnje leto pa celo na 2,7 odstotka. Po drugi strani pa naj bi osnovna inflacija brez hrane in energije letos dosegla le 1,3 odstotka, prihodnje leto pa naj bi se pospešila na 2,6 odstotka.

Ekspanzivna javnofinančna politika

OECD ugotavlja, da je javnofinančna politika kljub pričakovanemu manjšemu nominalnemu presežku tudi v tem in naslednjem letu ekspanzivna in ne prispeva k dolgoročni stabilnosti javnih financ. Glede na denarno politiko ECB je trenutna ekonomska politika Slovenije po prepričanju OECD preveč spodbujevalna, ne naslavlja pa tveganj, ki jih prinaša npr. staranje prebivalstva.

Slovenijo so spet opozorili tudi na potrebo po strukturnih reformah, od katerih je odvisna dolgoročna gospodarska rast. Pri tem so tudi tokrat opozorili na potrebo po okrepljeni privatizaciji za boljšo izrabo in razdelitev virov v gospodarstvu.

G. K.