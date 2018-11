Orban: Madžarska ne bo sodelovala pri gradnji drugega tira

Madžarska je začela pogovore s Trstom

17. november 2018 ob 10:46

Budimpešta - MMC RTV SLO, STA

Načrt, da bi Madžarska sodelovala pri gradnji drugega tira Koper-Divača in pri razvoju koprskega pristanišča, ne bo uresničen, je v petek na konferenci madžarske diaspore povedal madžarski premier Viktor Orban in dodal, da so v Budimpešti že začeli pogovore s Trstom.

Orban je glede tega dodal, da se bodo s tržaškim pristaniščem, ki svojo infrastrukturo z dolgoročnimi koncesijami oddaja v najem logistom, pogovarjali o dostopu do infrastrukture in o investicijskih priložnostih za madžarska podjetja.

Sodelovanje Madžarske pri drugem tiru je tako prekinil kar Orban sam, še preden se je nova slovenska vlada odločila o nadaljevanju pogovorov z s sosednjo državo. O investiranju Madžarov v izgradnjo drugega tira se je pogovarjala vlada Mira Cerarja, ki je bila zaradi tega tudi predmet kritik dela politike in javnosti.

Nova vlada v sodelovanje z Madžarsko ni bila prepričana

Nova ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je večkrat izrazila prepričanje, da lahko Slovenija drugi tir zgradi sama, a sodelovanju zalednih držav ne bo nasprotovala, če se izkaže, da bo to projektu prineslo dodano vrednost. Nedavno je vlada na pobudo ministrstva z dokumentov v zvezi s pobudo za sklenitev sporazuma med Slovenijo in Madžarsko o sodelovanju pri gradnji drugega tira umaknila stopnjo tajnosti.

"Nismo še naredili pike pri sodelovanju z Madžarsko, bomo pa mi tisti, ki bomo postavljali pogoje, Madžarom ali komurkoli drugemu," je nedavno dejala Bratuškova in dodala, da želi preveriti še interes drugih držav za sodelovanje pri projektu, saj jih je kar nekaj podpisalo pismo podpore. Bratuškova si želi, da bi vlada odločitev glede sodelovanja zalednih držav v projektu sprejela do konca leta.

Madžari sodelujejo tudi z Reko

Ni pa Orban kot alternative sodelovanju Madžarske pri drugem tiru in razvoju Luke Koper navedel hrvaške Reke, čeprav je bila ta v zgodovini glavno pristanišče Kraljevine Madžarske. Reko sicer omejujeta pomanjkljiva pristaniška in zaledna infrastruktura, vendar pa tudi tam prihaja do sprememb. Po pisanju Jutranjega lista namreč reško pristanišče načrtuje, da postane vstopna točka za azijsko blago v srednjo in vzhodno Evropo ob pričakovani selitvi dela industrije iz Kitajske nazaj v Evropo. Južnokorejski Samsung, ki gradi tovarno baterij za električne avtomobile na Madžarskem, bo namreč že konec tega meseca preko reškega pristanišča na Madžarsko poslal vlak s 55 vagoni materiala.

