Peta dražba le uspela: Blagovna znamka Peko v rokah Alpine

Kupili so tudi kopita

20. februar 2018 ob 12:17

Celje/Žiri - MMC RTV SLO, STA

Novi lastnik blagovne znamke Peko j družba Alpina. Žirovsko podjetje, ki se ukvarja z izdelavo športne obutve, je blagovno znamko kupilo na dražbi v Celju.

Na draži so blagovno znamko propadlega tržiškega čevljarskega velikana poskušali prodati že petič. Nazadnje ni nihče ponudil niti 100.000 evrov. Zdaj pa je Alpina odkpila ime, ki je najstarejša slovenska obutvena blagovna znamka in je več desetletij veljala za največjo konkurenco Alpini.

V Alpini, ki se je sama nedavno izkopala iz težavnega položaja, so prepričani, da jim bo blagovna znamka Peko, zelo dobro uveljavljena v Sloveniji in na trgih nekdanje Jugoslavije, omogočila razvoj maloprodajne mreže na teh trgih ter rast prodaje v segmentu ženske in moške modne obutve. Zato so na dražbi kupili tudi kopita in sekalne nože nekdanjega tržiškega velikana.

"Sinergijo vidimo tudi na drugih trgih. Alpina in Peko imata namreč nekaj skupnih kupcev na nemškem ter ruskem trgu in po zadnjih pogovorih so nekateri izmed njih že potrdili sodelovanje," je ob nakupu zatrdil direktor Alpine Bojan Gantar.

Alpina je sicer po finančnem prestrukturiranju v večinski lasti Družbe za upravljanje terjatev bank in v manjšem delu Abanke.

