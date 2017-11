Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! 44 članic je podprlo Petra Vriska, 20 zadrug pa je glasovalo za njegov odpoklic. Foto: BoBo Sorodne novice Osem zadružnih zvez Vrisku očita okoliščine prodaje DBS-ja, Vrisk vrača udarec s predlogom odpoklica Dodaj v

Peter Vrisk ostaja na čelu Zadružne zveze Slovenije

Vriska je podprlo 44 članic od 64-tih

21. november 2017 ob 20:21

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Na izrednem občnem zboru Zadružne zveze Slovenije so zadružniki podprli Petra Vriska na mestu predsednika upravnega odbora zveze in Ivana Kureta na mestu predsednika nadzornega odbora.

Slavka Rabiča, Boruta Florjančiča in Ivana Dreva tudi niso odpoklicali z mest članov upravnega odbora. "To jemljem kot zaupnico mojemu delu," je dejal Vrisk .

Zadruge so se odločale o treh predlogih, in sicer o predlogu osmih članic zveze za odpoklic prvega moža zveze Vriska in o predlogu osmih članic zveze za odpoklic Ivana Kureta, predsednika nadzornega odbora zveze.

Članice so glasovale tudi o predlogu upravnega odbora Zadružne zveze Slovenije za odpoklic treh članov upravnega odbora Zadružne zveze Slovenije. Izrednega občnega zbora se je udeležilo 64 zadrug članic zveze.

Od tega je 44 članic podprlo Petra Vriska, 20 zadrug pa je glasovalo za njegov odpoklic. Kuretu je podporo izreklo 49 zadrug od skupaj prisotnih 62, 13 jih je glasovalo za njegov odpoklic.

Upravni odbor ni bil odpoklican

Članice Zadružne zveze Slovenije niso izglasovale odpoklica treh članov upravnega odbora. Od 61 prisotnih članic je za odpoklic Ivana Dreva glasovalo 22 članic, za odpoklic Boruta Florjančiča 23 članic in za Slavka Rabiča 21 članic, kar pomeni, da omenjeni ostajajo člani upravnega odbora Zadružne zveze Slovenije.

Vrisk je po zaključku izrednega občnega zbora povedal, da je z rezultatom dvotretjinske podpore zadovoljen. "To jemljem kot zaupnico mojemu delu in celotne ekipe zveze," je dejal.

Opozoril je, da ukvarjanje z izrednim občnim zborom ni prišlo v primernem času, saj morajo zaradi prodaje dela svoje banke paziti, kaj se govori v javnosti. "Ti podpisniki so naredili škodo tako banki kot celemu zadružnemu sistemu. Da se toliko negativnega piše v medijih zagotovo ni dobro," je dodal.

Odprodaja dela Deželne banke

Zveza se ukvarja s prodajo lastniškega deleža Deželne banke Slovenije, kar od Kapitalske zadruge, ki jo tudi vodi Vrisk in je večinska lastnica banke, zahteva avstrijska banka BKS, ki bi ji morali zadružniki že konec septembra vrniti nekaj več kot devet milijonov evrov posojila. O številkah danes Vrisk ni želel govoriti, je pa potrdil, da postopek teče normalno. "Prodati želimo tolikšen del, da se kredit povrne, ostalo želimo ohraniti. Končno odločitev pa bodo sprejeli upravni odbor Kapitalske zadruge, nadzorni odbor in občni zbor," je še poudaril.

Na vprašanje o morebitnih spremembah v prihodnje, da bi zadružna zveza delovala bolj povezano, je Vrisk odgovoril, da zveza deluje trdno in transparentno.

"Evidentno smo imeli dobre rezultate na vseh področjih. V vseh teh letih smo veliko naredili na pozitivni podobi zadružništva na slovenskem. Očitki so bili torej brez podlage. To smo tem posameznikom že tekom tega mandata vedno razlagali vendar so nalašč to izpostavljali in danes so dobili tudi jasen odgovor velike večine občnega zbora zveze," je sklenil Vrisk.

