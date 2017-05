Po letih čakanja junija v Šiški začetek gradnje 150-milijonskega nakupovalnega centra

Minilo je 17 let, preden so zasadili lopate

10. maj 2017 ob 14:36

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Podjetje SES, ki med drugim upravlja ljubljanski Citypark, bo junija začelo graditi nakupovalni center v Šiški. Naložba je vredna 150 milijonov evrov, največji najemnik bo Spar Slovenija.

Pod okrilje SES-a v Sloveniji soadajo ljubljanski Citypark in Center Interspar Vič, mariborski Europark in celjski Citycenter. Največji med njimi, Citypark, bo v Šiški dobil 'mlajšo sestro', je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani pojasnil direktor projekta Šiška Toni Pugelj.



Gradnja se bo začela 15. junija 2017 in predvidoma končala jeseni 2019. Objekt bo gradilo od 1.000 do 1.500 ljudi, odprtje pa bo prineslo približno 700 novih delovnih mest. Za začetno fazo so že objavili razpis, k sodelovanju pa povabili tudi slovenska gradbena podjetja, enako bodo storili tudi za naslednje faze gradnje. Zanimanje prihodnjih najemnikov je veliko, je dodal Pugelj.

Center se bo razprostiral na približno 32.000 kvadratnih metrih površin, imel bo t. i. aktivno streho - na njej bodo površine za športne dejavnosti, pa tudi restavracije, hkrati bo na njej veliko zelenja. Aktivne površine na strehi bodo zaobjele okoli 6.000 kvadratnih metrov površin. Center bo imel 1.600 parkirnih prostorov.

Skoraj 20 let do začetka gradnje

Projekt ima sicer dolgo brado, saj so zahtevo za pridobitev gradbenega dovoljenja vložili že decembra 2010. Generalni direktor Spara Slovenija Igor Mervič pa je ob tem opozoril, da so že leta 2000 kupili zemljišče, na katerem bo stalo nakupovalno središče. Hkrati je dal pobudo vladi, naj debirokratizira državo. Po njegovem mnenju bi veliko storili, če bi za tako velike naložbe ustanovili neki vladni organ, ki bi usklajeval interese med zainteresiranimi strankami.

Generalni direktor SES-a Marcus Wild je medtem poudaril, da je Slovenija zanje izredno perspektiven trg in da zelo dobro poznajo nakupovalne navade slovenskih porabnikov. Šiška je po njegovem mnenju ena najboljših lokacij ne le v Ljubljani, ampak v celotni Sloveniji - je eno najgosteje poseljenih območij v Ljubljani in je blizu središča, poleg tega pa bo center v povezavi z avtocesto in Celovško cesto.

