Počivalšek: Vlada ne razmišlja o nakupu Merctorja

Minister pričakuje odgovore tudi od SDH-ja

29. november 2017 ob 12:21

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Pred komisijo za nadzor javnih financ je govoril gospodarski minister Zdravko Počivalšek. Zatrdil je, da vlada ne želi kupiti Mercatorja in da obstajajo druge poti za zagotovitev stabilnega poslovanja podjetja.

Po Počivalškovih besedah Mercator ob težavah Agrokorja izboljšuje poslovanje, vlada pa si želi, da Mercator postane dolgoročno stabilno, na ekonomskih temeljih delujoče in razvijajoče se podjetje. Sam je v rednih stikih z izrednim pooblaščencem hrvaške vlade za Agrokor, redno komunicira tudi z upravo Mercatorja, prav tako je v stikih tudi s potencialnimi interesenti za vstop v sanacijske procese - tudi s predstavniki Sberbanke.

"Obstajata dve poti, da se v Mercatorju nekaj spremeni: z odločitvami zdajšnjega lastnika, to je v upravljalskem smislu preko izrednega pooblaščenca hrvaške vlade, ali z ukrepi upnikov, na kar kot vlada nimamo vpliva," je dejal. Vlada o podržavljenju podjetja ne razmišlja, saj Mercator, tako minister, potrebuje partnerja, ki se bo lotil prestrukturiranja. Počivalšek sicer ne izključuje možnosti nakupa do 25-odstotnega deleža Mercatorja, a za zdaj se o čem takem še niso niti pogovarjali.

Odprodajajo nepotrebno premoženje

Da bi zdravo lastništvo pripomoglo k stabilizaciji poslovanja Mercatorja - ekonomske lastnice Mercatorja so trenutno banke -, je poudaril tudi izredni član uprave družbe Gregor Planteu. V Mercatorju sicer že odprodajo poslovno nepotrebno premoženje, s katerim bodo trenutni dolg v višini dobrih 800 milijonov evrov spravili na vzdržno raven.

Glede na to, da se je izkazalo, da je Agrokor ob nakupu Mercatorja prikazal neresnične bilance, Počivalšek pričakuje, da vsi tisti, ki so delež v Mercatorju prodali, pregledajo prodajno pogodbo in ugotovijo, ali ta vsebuje protikorupcijsko klavzulo. Vlada namreč neposrednega dostopa do pogodbe nima, lahko pa od SDH zahteva, da ta takšno preverbo naloži podjetjem v državni lasti. Odgovore od SDH-ja pričakuje razmeroma hitro. "Želel bi jih že imeti, pa jih še nimam," je dodal.

Člani komisije so se tako danes seznanili z vladnimi aktivnostmi v povezavi z Mercatorjem in pozvali vlado, da državni zbor o teh aktivnostih v 14 dneh seznani tudi pisno.

A. S.