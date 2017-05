Podjetja lani neto čisti dobiček povečala za 1,3 milijarde evrov

Poslovno je bilo lansko leto za slovenska podjetja dobro

5. maj 2017 ob 13:48

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Slovenske gospodarske družbe so lani ustvarile nekaj manj kot 3,2 milijarde evrov neto čistega dobička, kar je 69,7 odstotka več kot v letu 2015. Povečali so se tudi prihodki.

Skupni prihodki poslovnih subjektov, ki so dolžni javno objaviti svoje poslovne izide, so lani dosegli 84,6 milijarde evrov, število zaposlenih pa je zraslo na skoraj 460.000, je na današnji novinarski konferenci agencije za javnopravne evidence in storitve (Ajpes) povedal vodja njenega sektorja za statistiko in informiranje Marjan Širaj.

65.603 podjetja, ki so posredovala svoje poslovne rezultate, so tako lani prihodke povečale za 3,5 milijarde evrov, odhodke pa za skoraj 2,2 milijarde evrov. Čistega dobička so podjetja skupaj pridelala 4,3 milijarde evrov (leta 2015 3,8 milijarde evrov), čiste izgube pa dobre 1,1 milijarde evrov (leta 2015 1,9 milijarde evrov).

Njuna razlika, neto čisti dobiček, se je tako povečala za 1,3 milijarde evrov na okoli 3,2 milijarde evrov, kar v primerjavi z letom 2015 predstavlja 69,7-odstotno rast. Najbolj so k rasti slovenskega gospodarstva prispevala mikro (ta so v statistični analizi predstavljala 94 odstotkov vseh podjetij) in srednja podjetja, čeprav paradni konj ostajajo velike družbe, med njimi predvsem izvozniki.

Največ prihodkov so lani ustvarile družbe iz dejavnosti trgovine, vzdrževanja in popravila motornih vozil, ki jim sledita predelovalna dejavnost ter dejavnost oskrbe z električno energijo, plinom in paro. Na Ajpesu poleg tega zaznavajo, da je bilo lani že manj vpisanih kot izbrisanih terjatev.

A. Č.