Lani se je BDP povečal za 2,5 odstotka

V zadnjem lanskem četrtletju se je BDP v primerjavi z zadnjim četrtletjem leta 2015 zvišal za 2,6 odstotka

28. februar 2017 ob 11:01

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Po prvih ocenah statističnega urada se je bruto domači proizvod (BDP) lani v Sloveniji realno okrepil za 2,5 odstotka, potem ko je bila gospodarska rast v 2015 pri 2,3 odstotka.



BDP, popravljen za vpliv sezone in števila delovnih dni, ki jih za primerjave znotraj EU-ja uporablja evropski statistični urad Eurostat, se je lani povečal za 2,6 odstotka.

V zadnjem lanskem četrtletju se je desezonirani BDP v primerjavi s tretjim četrtletjem zvišal za 1,2 odstotka, potem ko je bila v tretjem trimesečju rast na četrtletni ravni pri enem odstotku, v drugem pri 0,7 odstotka in v prvem pri 0,6 odstotka.

V primerjavi z zadnjim četrtletjem leta 2015 pa se je BDP po desezoniranih podatkih v zadnjem trimesečju okrepil za 3,6 odstotka.

Ocena višja od napovedi domačih in mednarodnih ustanov

Prva ocena statistikov je nekoliko višja od napovedi domačih in mednarodnih ustanov. Te so Sloveniji za lani napovedovale gospodarsko rast med 2,0 in 2,3 odstotka.

A končne podatke o lanski rasti bo statistični urad objavil šele konec avgusta. Lani so statistiki najprej ocenjevali, da je bila gospodarska rast 2,9-odstotna, nato pa so jo znižali na 2,3 odstotka.

Letos naj bi se rast medtem pospešila in se po nekaterih izračunih, npr. tistih Urada RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar) ter Evropske komisije, tesno približala oz. celo dosegla tri odstotke.

Umar bo sicer podrobnejšo spomladansko napoved predvidoma objavil v drugi polovici marca.

Inflacija pa je februarja na letni ravni znašala 2,2 odstotka, na mesečni ravni rast cen 1 odstotek.

Sa. J.