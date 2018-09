Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Onesnaženje vode z nafto je v Ekvadorju prizadelo domorodno prebivalstvo. Foto: Reuters Dodaj v

Podjetje Chevron doseglo novo sodno zmago proti Ekvadorju

Različne sodbe sodišč

8. september 2018 ob 09:03

Quito - MMC RTV SLO, STA

Stalno arbitražno sodišče v Haagu je razveljavilo sodbo ekvadorskega sodišča, ki je ameriškemu naftnemu velikanu Chevron naložilo plačilo 9,5 milijarde ameriških dolarjev odškodnine zaradi onesnaženja amazonskega gozda.

Ekvador je na domačem sodišču proti Chevronu zmagal leta 2011, sodbo pa sta potrdili tudi dve višji sodišči v državi. Chevron se je zato obrnil na arbitražno sodišče v Haagu, kjer so sodniki odločili podjetju v prid. Odškodnina zaradi onesnaževanja je padla, ker so odvetniki Chevrona uspeli prepričati sodnike, da je bilo enemu izmed ekvadorskih sodnikov obljubljeno plačilo za ugodno sodbo.

Chevron sicer ni nikoli onesnaževal amazonskega pragozda v Ekvadorju, vendar je to med letoma 1964 in 1990 počelo podjetje Texaco, ki ga je Chevron prevzel leta 2001. Naftno onesnaževanje pitne vode je pri več tisoč pripadnikih domorodnega prebivalstva povzročilo številne bolezni in posledično tudi smrti.

Kdo bo plačal komu?

Chevronu je ekvadorsko sodišče uvodoma naložilo 19 milijard dolarjev kazni, vrhovno sodišče države je sodbo potrdilo, vendar znesek prepolovilo. Chevron je potem tožil Ekvador v New Yorku, kjer je zmagal in Ekvadorju je sodišče naložilo plačilo 96 milijonov dolarjev odškodnine naftnemu velikanu. Naftni velikan je zmago zdaj dosegel še v Haagu.

A. P. J.