Postojnska jama si v vsakem primeru želi prevzeti Certo Holding

Spremenjena prevzemna ponudba

8. september 2017 ob 19:15

Postojna - MMC RTV SLO, STA

Družba Postojnska jama je spremenila prevzemno ponudbo za cerkljansko družbo Certa Holding, in sicer tako, da prevzemni prag, ki je bil postavljen pri 50 odstotkih in eni delnici, ni več potreben.

Prevzemna ponudba bo tako po novem uspešna ne glede na to, koliko delničarjev jo bo sprejelo, je razvidno iz poročanja časopisa Primorske novice. Poleg tega je Postojnska jama ponudbo podaljšala za sedem dni in sedaj velja do 12. oktobra. V preostalem pa ponudba ostaja nespremenjena.

Za delnico Postojnska jama ponuja 3,20 evra, za prevzem naj bi namenili osem milijonov evrov lastnega denarja, kar naj bi zadostovalo tudi za nakup celotne družbe. Prevzemna ponudba se nanaša na vse delnice ciljne družbe, tj. 2.458.404 navadnih imenskih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico.

Prvi mož Postojnske jame Marjan Batagelj je pred dnevi ocenil, da Cerkno je področno središče z delovnimi mesti, mladi s tega območja pa bi tako dobili dodatno priložnost za delo in razvoj. Prevzem Certe potencialno prinša turistični razvoj na Cerkljanskem.

G. K.