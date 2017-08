Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Največ pozornosti bi bilo po mnenju prevzemnice posvetiti dotrajanemu hotelu in smučišču. Foto: SC Cerkno - facebook Sorodne novice Postojnska jama namerava prevzeti Certo Holding Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V Cerknem po prevzemni ponudbi za Certo Holding zaskrbljeni

Batagelj: Delovna mesta za mlade v turizmu

30. avgust 2017 ob 07:52

Cerkno - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Družba Postojnska jama je po pričakovanjih objavila prevzemno ponudbo za odkup vseh delnic Certe Holdinga Cerkno, za katere je pripravljena odšteti 3,20 evra za delnico. Domačini se bojijo, kaj se bo zdaj zgodilo z njihovim premoženjem.

Prevzemna ponudba se nanaša na približno 2,5 milijona delnic družbe Certa Holding Cerkno. Gre za družbo pooblaščenko, ki je tudi lastnica 54-odstotnega deleža družbe Certa, ta pa je 100-odstotna lastnica Hotela Cerkno s smučiščem, večinska lastnica družbe TIK Kobarid in četrtinska lastnica družbe Eta Cerkno.

Domačini, združeni v Civilno pobudo Ozaveščena Cerkljanska se bojijo, kaj se bo ob prodaji zgodilo z njihovim deležem premoženja. Zastopa jih odvetnik Sebastjan Kerčmar, ki je dejal, da si želijo ohranitve premoženja in zaposlitev, razvoja kraja in sprememb na bolje. Pričakujejo tudi, da bo kupec za delnice ponudil pošteno ceno. Kot je dejal Kerčmar namreč pregled knjigovodske ali likvidacijske vrednosti kaže, da lahko govorimo o ceni, ki je višja od 6 evrov. Kot smo že omenili, bi družba Postojnska jama za delnico rada plačala 3,20 evra.

Po prepričanju predsednika upravnega odbora družbe Postojnska jama Marjana Batagelja, je cena, ki so jo ponudili, poštena in korektna. "Na potezi so zdaj delničarji, da prepoznajo naš razvojni model vodenjai v Cerknem in če ga bodo sprejeli, bodo delice tudi prodali," je dejal Batagelj.

V igri je sicer 800 delovnih mest, Batagelj pa je prepričan, da je TIK Kobarid z vzpostavitvijo razvojnega centra sposoben hitrejše rasti.

Največ dela naj bi bilo v dotrajanem hotelu in na smučišču-

"Razvoji model je nedodelan, ne gre pozabiti, da so v neposredni okolici tako Divje babe, kot Bolnica Franja in Idrija z Unescom, kmečki turizem pa je dokaj nerazvit ..., " je naštel Batagelj in dodal, da si želi družba s svojim delom nagovoriti vse tiste mlade, ki zdaj Cerkno zapuščajo, saj dobre priložnosti za njihove zaposlitve vidi v turizmu.

A. K. K., Sabrina Mulec (RA Slovenija)