Prednostne naloge proračuna za 2019 so infrastruktura, znanost, zaposlovanje in zdravstvo

Parlamentarni odbor seznanjen s proračunom

20. oktober 2017 ob 21:23

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Parlamentarni odbor za finance in monetarno politiko se je seznanil s predlogom državnega proračuna za leto 2019. Z njim vlada po besedah finančne ministrice Mateje Vraničar Erman nadaljuje dozdajšnjo politiko, katere cilj je uravnoteženje javnih financ do leta 2020. Odbor je zavrnil vsa vložena dopolnila.

V letu 2019 vlada načrtuje 9,75 milijarde evrov proračunskih prihodkov, kar je 0,8 odstotka več od načrtovanih v letu 2018. V podobni višini so načrtovani tudi odhodki, in sicer pri 9,70 milijarde evrov oz. 0,7 odstotka više kot leto prej. Pri zvišanju teh številk je vlada izhajala iz najnovejših napovedi Urada RS za makroekonomske analize in razvoj, ki Sloveniji čez dve leti obetajo 3,2-odstotno gospodarsko rast.

Opozicija: Proračun premalo ambiciozen

V opoziciji so predlogu očitali odsotnost strukturnih ukrepov, več sredstev za področje znanosti pa so pričakovali tudi v SD-ju. V NSi-ju so proračunu očitali premajhno ambicioznost na področju investicij v raziskave, Levica pa meni, da bi morali presežek usmeriti v tekočo porabo. Nepovezana poslanka Alenka Bratušek pa je pogrešala podrobnejši načrt za izboljšavo razmer v zdravstvu.



Poslanci, poslanske skupine in zainteresirana delovna telesa so do izteka roka, 16. oktobra, k predlogu proračuna za leto 2019 vložili 14 dopolnil. Do vseh se je na današnji seji opredelil odbor za finance kot matično delovno telo in vse zavrnil.

Vlada bo osnovi pripomb poslancev ter zadnjih analiz gospodarskih gibanj in realizacije državnega proračuna za tekoče leto pripravila dopolnjen predlog proračuna za leto 2019, nato pa ga bo potrjeval državni zbor skupaj s spremembami proračuna za leto 2018, kar se bo predvidoma zgodilo na redni novembrski seji.

