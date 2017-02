Preiskovalni sodnik uvedel preiskavo v zadevi Teš

Gre za tri sklope kaznivih dejanj

20. februar 2017 ob 19:00

MMC RTV SLO

Okrožno sodišče v Celju je uvedlo preiskavo v primeru Teš zaradi zlorabe položaja in ponarejanja listin.

Preiskava je bila uvedena pred nekaj dnevi, natančneje 10. februarja, in sicer zaradi dobrih 250 milijonov evrov oškodovanja Teša in ponarejanja listin, v njej sta poleg slovenskih tudi dve fizični osebi v tujini ter Alstom. Medtem je upravno sodišče potrdilo tudi odločbo Finančne uprave o odmeri slabih dveh milijonov dodatnih davkov Urošu Rotniku.

Predstavnika Alstoma jim ni uspelo zaslišati

Zahtevo za preiskavo je tožilstvo vložilo že novembra 2014, poleti naslednjega leta so potekala zaslišanja v Sloveniji. Zapletlo se je z zaslišanji v tujini. Obe fizični osebi sta bili zaslišani jeseni 2015, nikakor pa jim ni uspelo zaslišati predstavnika Alstoma. “Poleti 2016 je neuspešno potekalo zaslišanje predstavnika pravne osebe s sedežem v tujini prek mednarodne pravne pomoči,” pojasnjujejo na specializiranem tožilstvu, kjer so predlagali, da se preiskava uvede brez tega zaslišanja. Zadeva se je nato ustavila na sodišču v Celju, kjer je maja 2016 sodnik odšel na dolgotrajni bolniški dopust, primer je bil jeseni lani nato predodeljen novemu sodniku.

Francoski organi (ne)kooperativni

Slovenski organi so po naših informacijah medtem s težavo sodelovali s francosko stranjo, ki jim dolgo ni uspelo zaslišati predstavnika Alstoma, za seznam bančnih nakazil iz Francije pa so zahtevali visoka plačila. Kljub temu je bilo dokazov očitno dovolj, da je novi sodnik kljub temu uvedel preiskavo.

Finančna uprava zamrznila nepojasnjeno premoženje

Tožilstvo v tem primeru ni vložilo tožbe za odvzem nezakonitega premoženja, saj se je tako ovadenega Uroša Rotnika kot posrednika Petra Kotarja oziroma njegovega podjetja Sol Intercontinental lotila Finančna uprava RS. Kot je razvidno iz plomb v zemljiški knjigi, je vsakemu od njiju odmerilo skoraj dva milijona evrov davkov.

Navidezni posli za izogibanje davkom

Podjetje Kotarja je to maja lani celo uvrstilo visoko na seznam davčnih neplačnikov, vendar so se nato po naših informacijah dogovorili za začasni odlog plačil, zato ga na seznamu ni več. Februarja lani je upravno sodišče sicer pritrdilo ugotovitvam davčnih inšpektorjev, ki so med drugim odkrili visoke “otvoritvene vrednosti neporavnanih obveznosti do dobaviteljev iz tujine“ in “navidezno odobravanje, evidentiranje in zapiranje prejetih kreditov” za dve fizični osebi, s čimer so se izognili plačilu davkov.

Preiskava deset let po izbiri Alstoma

Kljub uvedeni preiskavi pa bo pot do sodišča še dolga. Po verjetni pritožbi se ob pravnomočnosti sklepa začne kazenski postopek. Poteka na preiskovalnih oddelkih sodišč in ni javen, preiskovalni sodniki pa zaslišijo osumljence, žrtve in priče. Njihova pričanja veljajo kot dokaz v sojenju. Šele nato tožilec (lahko) vloži obtožnico in šele ob njeni pravnomočnosti bo razpisna prva obravnava. Alstom je bil izbran kot najboljši ponudnik septembra 2007, prve preiskave je policija opravila junija 2012.

Jure Brankovič