Premalo varilcev v Črnomlju - Akrapovič plača 250 evrov, če mu jih zaposleni najdejo

Začetna plača je 1.100 evrov

5. junij 2017 ob 20:31

Črnomelj - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Proizvajalec izpušnih sistemov Akrapovič bi v Črnomlju zaposlil še 20 ali 30 delavcev, a pravi profil težko najde. Zato zaposlenim plača tudi bonus, če mu pomagajo najti ustrezen kader.

Podjetje Akrapovič, ki je pred petimi leti od nemškega lastnika kupilo del proizvodnih prostorov in zemljišče v Črnomlju, je iz Ivančne Gorice postopoma preselilo proizvodnjo in delavce. Odprli so 300 novih delovnih mest, ki so jih dobili brezposelni iz Bele krajine. V tovarni v Črnomlju je zdaj že 750 delovnih mest, takoj pa bi zaposlili do 30 varilcev in varilk. Da bi hitreje dobili potreben kader so delavce pozvali, naj jim pomagajo. Vsakega, ki v podjetje pripelje novega varilca nagradijo z 250 evri.

"Res je težko, ko vidiš kakšna številčna brezposelnost je, pa dejansko kadra ni, po moje se bo družba Akrapovič, tako kot so se bivša podjetja črnomaljske občine najbrž morala obrniti čez Kolpo," pravi županja občine Črnomelj Mojca Čemas Stjepanovič.

Pri Akrapoviču računajo tudi na delavce iz Hrvaške. Pred tem pa so se obrnili na zaposlene v podjetju. Običajno pa ljudi najprej zanima plača. Začetna varilska je v črnomaljski tovarni 1.100 evrov bruto.

Več si poglejte v video prispevku dolenjske dopisnice Petre Držaj.

VIDEO Akrapovič plača, da mu najdejo prave delavce

A. Č.