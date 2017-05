Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Državna pomoč Magni zbuja veliko pomislekov o privilegiranosti tujega kapitala. Foto Magna Slovenski podjetniki se sprašujejo, ali bodo dobili za nova delovna mesta enako pomoč kot Magna. Foto Tarča RTVSLO Vi nas s tem uničujete in ponižujete. Lahko naredite nov zakon, ki bo slovenske podjetnike izenačil s tujci. Zdaj nismo v isti poziciji. Podjetnik Joc Pečečenik o zakonu, ki je bil pisan na kožo investiciji Magne Minister Zdravko Počivalšek zagotavlja, da bo prvim 400 delovnim mestom sledilo precej novih. Foto Magna Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Magni daje država toliko kot pobere Pečečniku in Akrapoviču

Podjetnik Joc Pečečenik podpira projekt Magne, vendar si sam želi enako ugodne pogoje

19. maj 2017 ob 09:48

Ljubljana - MMC RTV SLO

“To ni strateška investicija. To je investicija v zasebno podjetje, ki ima dobiček višji od slovenskega proračuna,” je v oddaji Tarča opozoril podjetnik Joc Pečečnik. Gre za investicijo, ki jo država nujo potrebuje in vlada bo vse naredila zanjo, odgovarja gospodarski minister Zdravko Počivalšek.

Vse subvencije delimo po zakonu, zagotavlja minister Zdravko Počivalšek. “Pripravljamo zakon, ki bo izenačil investicije in enako podpiraldomače in tuje. Vse za Magno počnemo zato, ker je treba področju z visoko brezposelnostjo pomagati s subvencijo,” je povedal Počivalšek.

Bo Akrapovič zdaj dobil 90 milijonov?

“Imam občutek da vlada in minister ne živimo na istem planetu. Ne vem, ali so tako pokvarjeni ali tako neumni, da na tak način uničujejo naš sistem podjetništva,” odgovarja podjetnik Joc Pečečnik. Poudaril je, da sta v zadnjih dveh letih on in Igor Akrapovič prispevala v proračun 28 milijonov davka na dobiček in prispevke in ta bo zdaj ravno ta denar dobila ena večjih korporacij. Sprašuje se, ali bo posledično Akrapovič za tisoč delovnih mest dobil 90 milijonov evrov in ali bo družba Bežigrajski stadion tudi dobila primerljiv denar.

Magna načrtov ne razkirva zaradi zavez borze

Minister Počivalšek je zanikal, da bi bili pretirano skrivnostni glede nadaljnjih načrtov Magne. “Mi smo seznanjeni z drugo in tretjo fazo. Seveda pa je poslovanje Magne odvisno od borz in oni se bodo odločili, kdaj bodo predstavili investicije naslednjih faz,” je povedal Počivalšek, ki si želi, da “naročeni politični razlagalci iz Ljubljane ne bi podpirali investicij na Štajerskem.”

Pečečenik: Iz vlade so me klicali, naj ne bom surov

“Jaz nimam nikakršnega naročila, razen da so me danes iz vaše vlade klicali, naj ne bom preveč surov. Vi nas s tem uničujete in ponižujete. Lahko naredite nov zakon, ki bo slovenske podjetnike izenačil s tujci. Zdaj nismo v isti poziciji,” odgovarja Pečečnik, ki je večkrat poudaril, da vse tuje naložbe, tudi Magnino, podpira, vendar si želi, da bi imeli enakopraven položaj tudi slovenski podjetniki.

Župani podpirajo projekt

Župan občine Hoče-Slivnica Marko Soršak investicijo v celoti podpira. “Verjetno je v Ljubljani drugače kot v našem koncu. Pri nas je vsak investitor dobrodošel. Če je interes, da državljani dobijo službo, potem za mene to je javni interes,” je prepričan Soršak. Podobno meni njegov kolega, župan občine Rače-Fram Branko Ledinek, ki opaža, da avtomobilska industrija raste, zato ga ne skrbi, da bi Magna ostala le pri lakirnici. "Zato sem optimist, da bomo prišli na tisoč ali dva tisoč delovnih mest. Mercedes je na Madžarskem dobil državni denar. Zdaj se tam širi in investira. Verjetno bo precej dela za Magno tudi pri nas,” poudarja Ledenek.

Ekologi opozarjajo na zako, ki ruši vse ostale

O smiselnosti tako hitrega sprejema nove zakonodaje za tuje investicije se sprašuje Andrej Gnezda iz Umanotere. “Izvirni greh je v zakonu. Že pred sprejemom zakona smo naslovili dopis, da ta zakon ruši vso ostalo zakonodajo. Vlada je izključila možnost strokovne in javne razprave. Zdaj razpravljamo o stvareh, o katerih bi morali že takrat,” pravi Gnezda. Gospodarski minister Počivalšek odgovarja, da razlastitev, ki jih predvideva zakon najverjetneje ne bodo uporabili, saj se bodo skušali z lastniki zemlje dogovoriti. Tako ga ne skrbi ustavna presoja zakona, saj bo do nje lahko prišlo le v primeru, če bi razlastitve resnično izpeljali.

Jure Brankovič