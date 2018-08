Prenovljenemu ponyju se slabo piše, proizvajalec v prodajo

Za zdaj zmanjšali proizvodnjo

19. avgust 2018 ob 18:50

Velenje - MMC RTV SLO, STA

Proizvodnja sodobnejših koles Pony, ki se je v Velenju v okviru družbe Gor kolesa začela februarja lani, še poteka, a v omejenem obsegu.

Gorenje ima v lasti družbo Gor kolesa, ki izdeluje prenovljene ponyje. "Že lani smo v sodelovanju z vodstvom podjetja sprejeli odločitev, da dejavnosti izdelave in prodaje koles ne bomo razvijali po prvotnem načrtu, zato smo zmanjšali obseg aktivnosti v podjetju," so navedli v skupini Gorenje.

Kot še pojasnjujejo, je odločitev o prodaji deleža v podjetju Gor kolesa tudi v skladu s strateško usmeritvijo skupine, ki se osredotoča na temeljno dejavnost, to je proizvodnjo, trženje in prodajo gospodinjskih aparatov.

O tem, da dejavnosti izdelave sodobnih ponijev ne gre najbolje, je minuli teden prvi poročal časnik Finance.

Gorenje in BTC skupaj

Gorenje je v projekt izdelave kultnih ponyjev v sodobnejši podobi vstopilo skupaj z družbo BTC. Podjetje Gor kolesa je Gorenje ustanovilo s 650.000 evri osnovnega kapitala, pred tem je kupilo tudi blagovno znamko Rog, in sicer od Luke Koblerja iz podjetja Fura, ki jo je kupilo iz stečaja Roga koles po nabavni ceni 41.500 evrov.

Gorenje je v družbi Gor kolesa imelo 61,5 odstotka, BTC pa 38,5 odstotka kapitala. A tega je že konec minulega leta zmanjkalo, potrebna je bila dokapitalizacija. BTC v tej ni sodeloval, tako da je družba zdaj v 100-odstotni lasti Gorenja, so poročale Finance.

Po podatkih iz letnega poročila skupine Gorenje je družba Gor kolesa leta 2016, ko je poslovala le dobrega pol leta in še ni izdelovala in prodajala koles, izkazala 5.000 evrov prihodkov in 272.000 evrov izgube. Lani pa je družba dosegla 993.000 evrov prihodkov od prodaje in ob tem ustvarila za 863.000 evrov izgube.

Koliko koles so v Velenju doslej izdelali oz. sestavili in koliko prodali, ni znano. Ob predstavitvi nove serije koles Pony decembra 2016 v Velenju je direktor podjetja Rok Lesjak povedal, da je cena koles od 329 evrov naprej, da se bodo kolesa prodajala v Sloveniji, Srbiji in na Hrvaškem ter da jih bodo letno izdelali 5.000.