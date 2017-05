Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Na slovenskem trgu mobilne telefonije nastopa že kar nekaj operaterjev oziroma ponudnikov mobilne telefonije. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Prihaja nov ponudnik mobilne telefonije, Hot mobil

Edini družbenik podjetja Hot mobil je podjetje Ventocom

5. maj 2017 ob 12:09

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Slovenski trg mobilne telefonije bo maja dobil novega akterja - prihaja namreč Hot mobil, in sicer v navezi s trgovsko družbo Hofer.

"V Slovenijo prihaja prvi vsedigitalni mobilni operater HoT, ki bo omogočal 'Več HoT fer' dostop do mobilnih storitev," sta v vabilu zapisala generalni direktor družbe Hofer Slovenija Matevž Martinuč in izvršna direktorica podjetja Hot mobil Eva Aljančič. Ta je bila v preteklosti direktorica prodaje in marketinga v družbi Simobil, ki se je nedavno preimenovala v A1 Slovenija. V omrežju slednjega bo Hot mobil tudi gostoval.

Edini družbenik podjetja Hot mobil je podjetje Ventocom.si. Večinski, 95-odstotni lastnik podjetja Ventocom.si je avstrijski Ventocom, petodstotni delež pa je v lasti Aljančičeve, je razvidno s spletne strani Ajpesa.

Tehnološki portal Tehnozvezdje.si je že lani poročal, da je svojo podružnico v Sloveniji odprlo avstrijsko podjetje Ventocom, ki je v Avstriji sodelovalo s Hoferjem pri postavitvi znamke Hofer Telekom oz. Hot.

Na slovenskem trgu mobilne telefonije sicer nastopa že kar nekaj operaterjev oziroma ponudnikov mobilne telefonije. Največji trije so operaterji Telekom Slovenije, A1 in Telemach. Poleg teh storitve mobilne telefonije ponujajo še T-2, Izimobil, Spar (Spar mobil), Petrol (Hip mobil) in Mega M (Me2). Pred časom je na trgu deloval tudi Debitel, ki pa si ga je pripojil Telekom Slovenije. Prav ta naj bi bil po poročanju portala Tehnozvezdje.si v pogovorih tudi za prevzem Izimobila.

